Suunto 9 Peak: une nouvelle montre intelligente de fitness devrait arriver au printemps

Suunto travaille apparemment sur une nouvelle montre multisport: la Suunto 9 Peak devrait apparaître dans les mois à venir. Les documents de l’autorité d’homologation FCC révèlent déjà les premiers détails.

Le dernier lancement de smartwatch chez Suunto remonte à un an: la société finlandaise a présenté la Suunto 7 au CES 2020, qui a ensuite été lancée au printemps. Presque exactement un an plus tard, le fabricant pourrait élargir la gamme de produits Suunto 9. Selon Gadgets & Wearables, cela est indiqué par une entrée avec l’autorité de licence américaine FCC. Il répertorie le numéro de modèle OW194 et mentionne le nom du modèle «Suunto 9 Peak».

Suunto 9 Baro avec des détails révisés

Il s’agit donc probablement d’une nouvelle montre multisport étroitement liée à la Suunto 9 Baro, lancée en 2019. Cela se caractérise, entre autres, par une autonomie considérable de la batterie allant jusqu’à 120 heures avec le GPS activé. Comme le révèle une étiquette de produit soumise à la FCC, le Suunto 9 Peak recevra également les modes de batterie intelligents de la version Baro. En outre, la prochaine smartwatch de fitness dispose également d’un baromètre intégré. L’étiquette de l’emballage mentionne également plus de 80 modes sportifs, une étanchéité à 100 mètres, la navigation et des informations sur le stress et la régénération.

L’écran du Suunto 9 Peak est protégé par un verre saphir particulièrement résistant aux rayures. Selon la première image de fuite, une variante en nylon devrait être utilisée comme bracelet standard au lieu d’un bracelet en silicone. Selon l’emballage, la montre de fitness est également « ultra-mince » – probablement une autre différence par rapport à la Suunto 9 Baro.

Suunto 9 Peak: prix et disponibilité

Étant donné que l’entrée FCC contient une clause de confidentialité sur une période de trois mois, le Suunto 9 Peak devrait apparaître au plus tard en juin. Il n’y a pas encore d’informations sur les prix. Le prix de vente conseillé du Suunto 9 Baro commence à 599 euros, mais en fonction de l’équipement, il coûte jusqu’à 850 euros.