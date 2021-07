Suspension des Jeux olympiques de Sha’Carri Richardson : pourquoi l’interdiction de la marijuana est-elle enracinée dans le racisme

Dans un développement profondément bouleversant, il a été annoncé que Sha’Carri Richardson ne participera pas aux Jeux olympiques de Tokyo 2021 cet été.

La sprinteuse a été officiellement exclue de la liste des USA Track & Field (USATF), même si sa suspension liée à la marijuana prendra fin à temps pour son événement de relais.

Richardson, qui a impressionné lors des essais olympiques de la semaine dernière, a été suspendu de la compétition pendant 30 jours après avoir été testé positif au THC, un produit chimique trouvé dans la marijuana qui est considéré comme une substance interdite par l’Agence mondiale antidopage (AMA).

Le relais 4×100 mètres féminin devant avoir lieu après la fin de sa suspension, on s’attendait à ce que la star de l’athlétisme ait encore une chance de concourir pour remporter une médaille olympique.

Cependant, l’USATF a annoncé mardi qu’elle n’avait pas sélectionné Richardson pour l’équipe de relais.

La tournure déchirante des événements pour l’une des stars olympiques les plus prometteuses du pays a été fortement critiquée alors que Richardson devient l’un des nombreux Noirs américains dont les chances de succès ont été entravées par des politiques racistes en matière de drogue.

Les interdictions olympiques de la marijuana sont enracinées dans les politiques américaines racistes.

Le statut de la marijuana en tant que drogue illicite découle de l’idéologie largement raciste et non scientifique qui s’est répandue dans les années 30 et 40.

La marijuana, qui avait été historiquement utilisée comme médicament sans aucune restriction fédérale, a été popularisée par les immigrants mexicains et est devenue plus tard un moyen de dénigrer les minorités.

La drogue est devenue associée à la musique jazz et aux Noirs défiant leur place dans la société. Plus tard, la marijuana a été classée de manière confuse comme une drogue de l’annexe I – aux côtés de l’héroïne, du LSD et de l’ecstasy, drogues qui provoquent des milliers d’overdoses par an.

Les communautés de couleur sont devenues des cibles cohérentes pour les lois sur le cannabis.

Les Noirs américains sont arrêtés pour des infractions liées au cannabis à un taux de près de 4:1 par rapport aux Américains blancs, bien que les taux d’utilisation soient à peu près les mêmes.

Étant donné que les États-Unis ont historiquement fait don d’un financement massif à l’Agence mondiale antidopage – qui contrôle les règles antidopage des Jeux olympiques – les lois nationales sur les drogues ont probablement influencé les réglementations sportives.

La suspension de Sha’Carri Richardson est le résultat d’une réglementation raciste sur les drogues.

Bien que l’attitude de l’Amérique envers le cannabis change, les applications racistes de lois obsolètes sur la marijuana sont toujours répandues.

La marijuana a maintenant été légalisée à des fins récréatives dans 18 États et à Washington DC L’un de ces États, l’Oregon, est l’endroit où Richardson a été testé positif.

Les Jeux olympiques continuent de mener une guerre contre la drogue encouragée par les politiques racistes des États-Unis, même si une grande partie de l’Amérique a évolué.

Et il est si douloureusement approprié qu’une femme noire porte les conséquences de ces politiques et perspectives archaïques sur la consommation de marijuana.

L’esthétique unique de Richardson sur la piste de course a toujours été une célébration sans vergogne de la noirceur.

Maintenant, avant même de pouvoir atteindre la ligne de départ aux Jeux olympiques de Tokyo, elle a été trompée par des politiques conçues pour punir la Noirceur qu’elle représente.

L’exclusion de Richardson des Jeux olympiques fait écho au sort de nombreux Noirs américains qui siègent dans des cellules de prison pour des infractions liées à la marijuana dans des États qui ont depuis légalisé la drogue.

L’Amérique blanche en est venue à considérer la drogue comme médicinale et en grande partie inoffensive, mais les Noirs américains continuent de payer le prix des politiques dans lesquelles ils avaient une implication limitée.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la couvrant tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre elle sur Twitter pour plus.