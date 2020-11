Susana Baca remporte un Grammy Latin pour son album « A Capella » | 45S

Après une semaine d’instabilité au Pérou, la bonne nouvelle commence à arriver. L’auteur-compositeur-interprète péruvien Susana Baca a remporté le Latin Grammy pour son album ‘A Capella: Recorded at Home during the Quarantine’.

Le prix lui a été remis dans l’après-midi du 19 novembre 2020, avant la cérémonie officielle. Cette reconnaissance a été publiée sur les réseaux sociaux.

Comme nous nous en souvenons, Susana Baca a été nominée en octobre pour son travail de disque enregistré dans son home-studio à Cañete, au sud de Lima, pendant la quarantaine en raison de la pandémie de covid-19. L’album est composé de 17 chansons qui ont été publiées en mai 2020.

S’adressant à RPP, l’auteure-compositrice-interprète a commenté la façon dont son mari a aidé à la création de cette œuvre, en chantant des chansons a cappella.

«J’ai commencé à ouvrir mon coffre de chansons. Vous ne pouvez pas manquer de chanter Vallejo, le poète García Lorca, je me suis souvenu des poètes populaires du nord du Pérou, je me suis souvenu d’un homme qui nous a enseigné des vers chantés. C’était comme ça, choisir et bien sûr, il fallait bien sûr que ce soit «je viens devant mon cœur», car chaque jour de la pandémie, comme une prière, je disais «qui a dit que tout est perdu? Je viens offrir mon cœur »».