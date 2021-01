Susana Baca demande au président du Pérou de ne pas oublier les artistes pendant la pandémie | 45S

«Je vous écris avec inquiétude, je vous écris avec l’affection de toujours …». Ce sont quelques-uns des mots qui Susana baca Auparavant, il pouvait demander au président du Pérou, Francisco Sagasti, que dans cette nouvelle quarantaine dans laquelle vivra le pays, il ne devrait pas oublier les artistes.

Comme on le sait, le Pérou sera confronté à une nouvelle quarantaine dans 10 régions du pays, dont Lima, face à la nouvelle deuxième vague d’infections au covid-19. Cette mesure touchera divers secteurs, dont le musicien.

«J’ai beaucoup médité pour écrire cette lettre au président Sagasti, mais je dois le dire, ce n’est pas bien de garder ce qui a un cœur et un bon but», c’est ce qui est indiqué dans le post de Susana sur Facebook, où elle demande au président de se souvenir des artistes.

«Je vous écris cette lettre parce que je ressens le besoin de vous dire que moi, en tant qu’artiste, et tous mes collègues traversons des moments très difficiles, et même si cela fait partie de la réalité du monde, et que cela fait aussi partie de notre pays, donc, notre besoin d’une aide est, aussi, comme dans les autres latitudes de notre planète, déjà presque une revendication », peut-on lire dans la lettre.

«Ayúdanos a sobrevivir con dignidad, nadie quiere ver a mis compañeros músicos vendiendo golosinas en los ómnibus, ver a mis amigos dejando de ser los artistas que somos para convertirnos en mendigos, porque ya no hay espacios de trabajo», es el pedido que hace la chanteuse.

Comme on s’en souvient, Susana Baca a remporté le Latin Grammy Award 2020 pour son album ‘A Capella: Recorded at Home during the Quarantine’. De même, elle travaille dans le secteur culturel du gouvernement de l’époque, c’est donc une personne très engagée dans la diffusion de l’art et des manifestations dans le pays.

Nous avons déjà évoqué dans une autre note que cette quarantaine mettrait en échec l’industrie de la musique qui avait déjà été progressivement réactivée après le coup dur qu’elle a reçu en 2020. Cela toucherait les musiciens et les sociétés de production en général, où beaucoup d’entre eux, dans un cas extrême , ils pourraient disparaître.