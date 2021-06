Susan Sarandon et Geena Davis se réunissent pour célébrer le 30e anniversaire de ‘Thelma & Louise’

« C’était vraiment amusant, surtout dans le désert », a déclaré Sarandon, selon The Hollywood Reporter. «Ce que j’ai appris, c’est que vous faites de votre mieux lorsque vous essayez vraiment de conduire une voiture et que vous ne pensez à rien et que vous alignez les coups. Je conduisais assez vite au moment où nous avons terminé le film.

Plus tard dans le Q&A, Sarandon a pris un moment pour discuter de la réception du film à l’époque, en disant : « Je pensais que c’était un cow-boy (film) avec des femmes et des camions et ça va être très amusant, Ridley est un grand réalisateur et c’est un scénario amusant. »

« J’ai complètement sous-estimé que nous reculions sur un territoire détenu par des hommes hétérosexuels blancs », a-t-elle poursuivi. «Ils se sont offensés et nous ont accusés de glorifier le meurtre et le suicide et tous les enfants de choses. Cela ne semblait pas grand-chose, il semblait inhabituel qu’il y ait une femme avec qui vous pourriez être ami dans un film. Normalement, s’il y avait deux femmes dans un film, vous vous détestiez automatiquement pour une raison quelconque. … La prochaine chose que nous savions, l’enfer s’est déchaîné.

Davis, 65 ans, a rappelé qu’il y a 30 ans, la presse avait pensé que cela ouvrirait la porte à davantage d’opportunités pour les films dirigés par des femmes.

« Je pense, hot dog, asseyons-nous et attendons que tout ce changement magique se produise », a déclaré Davis. « Nous attendons toujours. Ce n’est vraiment pas arrivé. Il semble que tous les cinq ans environ, il y a un autre film mettant en vedette des femmes qui est un énorme succès et les gens disent: « Eh bien maintenant, tout va certainement changer », et ce n’est vraiment pas le cas. «

Bien que le film n’ait peut-être pas eu une influence aussi importante sur l’industrie, le rôle de Davis en tant que l’un des personnages principaux, Thelma Dickinson, a eu un impact durable sur ses décisions de carrière.

« Cela m’a fait réaliser à quel point nous donnons aux femmes peu d’opportunités de sortir d’un film en se sentant responsabilisées par les personnages féminins. Les hommes obtiennent cela à chaque film qu’ils regardent », a déclaré Davis. « Cela m’a vraiment fait réfléchir à ce que les femmes du public vont penser de mon personnage à partir de maintenant et m’a amené à vouloir jouer des rôles où je pourrais me sentir bien dans les choix que fait le personnage. J’ai refusé des pièces sur la base de cette réflexion, c’est sûr.

Vendredi soir n’était pas la première réunion pour Davis et Sarandon. En janvier 2020, les deux acteurs se sont retrouvés lors de la projection Women In Motion du Museum of Modern Art du film qui a valu aux deux femmes les nominations aux Oscars de la meilleure actrice.

Plus tôt ce mois-ci, Sarandon a profité de l’occasion avant la réunion officielle de 30 ans pour révéler l’histoire derrière l’une des scènes les plus mémorables du film où Thelma et Louise partagent un baiser avant de se tenir la main et (alerte spoiler) conduire leur Thunderbird sur le Grand Canyon.