Susan Lucci pleure le décès de sa mère « courageuse » de 104 ans

Susan Lucci a révélé que sa mère, Jeanette Lucci, est décédée. L’acteur primé aux Emmy a annoncé la nouvelle sur son Instagram vendredi.

Lucci a écrit un hommage sincère à sa mère à côté d’une photo d’eux deux célébrant le 100e anniversaire de l’aîné Lucci dans un restaurant.

« Célébrer le 100e anniversaire de ma mère avec elle, il y a quatre ans. Il y avait des toasts pour elle et des histoires sur son enfance dans les montagnes Pocono en Pennsylvanie et beaucoup d’amour, de musique et de rires », a écrit Lucci, 74 ans. Elle a ajouté qu’il y a trois semaines, sa mère a pris « un virage vers la fin de la vie » et qu’elle a pu être avec elle pendant ses derniers jours à l’hospice.

« J’étais là avec elle, j’ai pu lui dire toutes les bonnes choses à son sujet, à quel point je l’aime, à quel point j’ai toujours été fier d’elle – et j’espère lui apporter la paix », l’ancienne star de « All My Children » continue dans sa légende. « J’ai posté un hommage joyeux 104e anniversaire à ma mère en mars, mais certaines choses méritent d’être répétées.

« J’ai toujours mentionné à quel point ma mère était courageuse, je suis sûre que cette détermination l’a vraiment aidée à atteindre 104 ! »

Lucci a joué dans le feuilleton « All My Children » de 1970 à 2011 et est devenu célèbre pour avoir été nominé pour un Daytime Emmy, mais n’en a jamais reçu. Après 18 nominations, elle a finalement remporté ce prix convoité en 1999.

Susan Lucci et Tom Cudahy sur « Tous mes enfants » en 1986. Ann Limongello / Walt Disney Television via Getty Images

Selon Lucci, sa mère est née en 1917, au milieu de la pandémie de grippe espagnole, et a vécu la Première et la Seconde Guerre mondiale, la Grande Dépression, la naissance d’Internet et la pandémie de COVID-19. L’aîné Lucci était diplômé de l’Université Fordham et devint plus tard infirmière autorisée en salle d’opération.

« Ma mère était une survivante et une prospère – et je suis tellement reconnaissante envers Dieu qu’elle soit ma mère », a écrit Lucci. « Je veux juste partager quelque chose qu’une bonne amie, qui connaissait ma mère depuis l’université, m’a écrit : ‘Nos mères vivent en nous, avec un esprit plein d’entrain !’ Oh oui!!! »

En rapport: