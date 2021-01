Survol d’astéroïdes, nouvelle lune, Mercure s’aligne avec Saturne et Jupiter: voici les événements célestes visibles en janvier

Tendance FP07 janv.2021 14:19:26 IST

Un astéroïde géant nommé 2021 CO247 vole vers la Terre et pourrait atteindre la planète dans les prochains jours. L’astrologue français Nostradamus avait prédit cet événement il y a des années. L’astéroïde mesure 0,83 fois la hauteur de la tour Eiffel et volera au-dessus de la Terre à une distance de 7,4 millions de kilomètres. Cependant, ce n’est pas le seul événement céleste dont la Terre sera témoin. Voici une liste d’événements célestes à observer par les astronomes au mois de janvier.

9 janvier: Du 9 au 12 janvier, la planète Mercure passera devant Jupiter et Saturne, qui descendront vers le soleil. Après le coucher du soleil, les observateurs regardant au-dessus de l’horizon sud-ouest après le coucher du soleil le 9 janvier verront Mercure à la largeur d’un pouce en bas à gauche de Saturne avec le Jupiter plus brillant au-dessus d’eux. La Lune sera au périgée, qui est son point le plus proche de la Terre ce mois-ci.

10 janvier: Mercure formera un petit triangle juste au-dessus de l’horizon sud-ouest avec Saturne 2 degrés à droite de Mercure et Jupiter 2 degrés au-dessus d’eux. Il sera visible après la disparition complète du soleil sous l’horizon.

13 janvier: Nous assisterons à une nouvelle lune.

14 janvier: Mercure sera visible à proximité du croissant de la Lune. Ceux qui ont une vue dégagée de l’horizon ouest pourront voir Saturne, Jupiter, Mercure et la Lune tous alignés dans le ciel couchant. C’est aussi le jour où les festivals Makarsankranti et Tilgul sont célébrés dans plusieurs régions de l’France. Astronomiquement, c’est le jour où le soleil devrait être exactement au-dessus du tropique du Capricorne.

21 janvier: Mars, la lune et Uranus seront visibles l’un à côté de l’autre. La lune sera également la plus éloignée de la Terre.

24 janvier: Mercure sera à son plus grand allongement à 18,6 degrés E et se couchera beaucoup plus tard que le Soleil vers 19 h 48.

28 janvier: La première pleine lune de la nouvelle année sera visible dans le ciel ce jour-là.

29 janvier: Mercure sera le plus proche du Soleil.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂