Survivre à Mars n’est pas encore terminé. Plus de contenu arrive en 2021

Au cours de l’événement de ce week-end, la société a confirmé plus de contenu Surviving Mars pour 2021.

Paradox Interactive nous a laissé une surprise pendant les minutes où ils faisaient des annonces hier soir. Et c’est que peu d’entre nous attendaient plus Survivre au contenu de Mars pour 2021. Pas pour 2022, wow. Cela donnait juste le sentiment que le jeu était déjà fermé.

Cependant, la société a confirmé que les travaux sur le jeu de stratégie martien avaient repris. C’est entre les mains d’Abstraction et cela va nous laisser quelques choses intéressantes. D’une part, un nouveau pack de construction pour les dômes et d’autre part une mise à jour gratuite avec les améliorations touristiques. Et attention, ces deux-là sortiront demain. C’est-à-dire, 15 mars.

Comme nous l’avons dit, il y en a un qui est gratuit. Cela va inclure un certain nombre d’améliorations que les joueurs demandent depuis un certain temps. Il s’agit notamment des séjours de vacances des touristes, des safaris et des surclassements d’hôtel. Quant au contenu payant, il coûtera 4,99 € et ajoutera huit constructions et améliorations techniques pour donner plus de vie au dôme sur Mars.

Cependant, au-delà de ces packages d’amélioration et de mise à jour, la société a révélé qu’il existe toute une expansion dans le développement. Il n’a pas encore de date de sortie ou des détails sur son contenu ont été donnés, mais il arrivera en 2021.

De cette façon, le titre, sorti il ​​y a exactement trois ans sur PC et PS4, aura un nouveau contenu et plus d’extensions. Si vous n’avez pas joué au titre de stratégie, promenez-vous dans Epic Store car il est gratuit cette semaine. De cette façon, vous pouvez profiter des packs gratuits et déterminer si le déplacement vers la planète rouge en vaut la peine ou non. Bien que voyant le calcul politique que nous avons ici, je n’y ai pas beaucoup réfléchi.