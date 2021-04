« Survivors 2021 » ONLINE LIVE: comment et à quelle heure voir la nouvelle saison

La nouvelle saison de « Les survivants”Est ​​sur le point de démarrer et Mediaset a annoncé quelques changements dans la version espagnole de la populaire émission de télé-réalité. Cette fois, le public aura un grand pouvoir de décision, car avec leurs votes, ils choisiront les huit candidats qui feront le saut en hélicoptère traditionnel lors du premier gala et resteront sur l’île de Pirate Morgan.

Alors que les huit moins votés resteront sur le navire Aground et devront se battre pour gagner leur place sur l’île de Morgan Pirate semaine après semaine. Ce n’est qu’en sautant de l’hélicoptère qu’ils deviendront des survivants à part entière. Cela signifie que cette édition utilisera davantage l’hélicoptère par rapport aux livraisons précédentes.

Une fois de plus Jorge Javier Vázquez, Lara Álvarez, Carlos Sobera et Jordi González seront les présentateurs de “Survivants 2021« , Et ils sont rejoints par la gagnante de » Big Brother « et » Survivors 2016 « , Sofía Suescun, qui dirigera » Survivors: An extreme adventure « .

COMMENT ET QUELLE HEURE POUR VOIR «SURVIVORS 2021»?

« Survivants 2021« Ouvre ce Jeudi 8 avril à 22h00 (Heure de la péninsule espagnole) via Telecinco. De plus, les abonnés à Mitele Plus ils pourront profiter une demi-heure avant les autres des livraisons de « Survivants: Honduras Connection».

Tandis que, « Survivants: No Man’s Land»Sera diffusé tous les mardis sur Telecinco et poursuivra sa diffusion sur Cuatro avec Carlos Sobera à la barre et en lien permanent avec Lara Álvarez du Honduras. Ce programme abordera la dernière heure de l’aventure et accueillera la célébration de différents jeux.

« Survivants: Honduras Connection”Sera diffusé le dimanche sur Telecinco et sera dirigé par Jordi González, qui sera en relation avec Lara Álvarez. Dans cet espace, le quotidien dans ce pays d’Amérique centrale sera analysé.

« Survivants: tous les jours»Sera diffusé du lundi au vendredi à 21h00. dans Divinité.

CONCURRENTS «SURVIVANTS 2021»

Les spectateurs décideront des conditions dans lesquelles les 16 candidats rejoindront l’aventure au Honduras, grâce à leur vote Ici

Image de balise Antonio Canales

Sylvia Pantoja

Alexia Rivas

Tom Brusse

Olga Moreno

Carlos Alba

Marta Lopez

Lara Sajen

Melyssa pinto

Omar Sanchez

Lola

Valeria Marini

Agustin Bravo

Alejandro Albala

Palito Dominguín

Gianmarco Onestini