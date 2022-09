Survivor : Tout savoir sur la saison 43

Sois prêt, Survivant fans, car la série est de retour pour la saison 43 sur CBS ! Avec une distribution excellente et diversifiée de candidats et un animateur Jeff Probst aussi énergique que jamais, ce sera certainement une saison passionnante et inspirante de la série bien-aimée et définissant le genre. Il y a des rebondissements qui reviennent, des rebondissements qu’on ne reverra plus, et comme d’habitude, on peut s’attendre à être surpris.





Les titres d’épisode disponibles jusqu’à présent sont « LIVIN », « Lovable Curmudgeon », « I’ll Sign the Divorce Papers » et « Show No Mercy ». Les trois tribus entre lesquelles les candidats seront divisés sont Vesi (Assenmacher, Brennan, Ejere, Lambert, Lopez et Moore), Coco (Bustamente, Carmine, Clark, Godoy, Jones et Medrano) et Baka (Gabler, Knight, Layadi , Scott, Young et Zheng). Voici tout ce que nous savons attendre et ne pas attendre des défis, des taquineries et des concurrents de cette saison !

FILM VIDÉO DU JOUR

Survivor Saison 43 : Emplacement et défis

SCS

Mettez votre crème solaire car nous nous dirigeons vers les Fidji avec les concurrents de Survie saison 43 ! Il y a beaucoup de rebondissements et de jeux de retour et annulés à attendre cette saison dans les lieux ensoleillés et chauds. Jeff Probst a commenté les défis, les rebondissements et les tournants auxquels nous pouvons nous attendre cette saison :

« L’incertitude est la seule chose dont vous avez besoin lors de la conception d’une saison de Survivant. Peu importe s’il y a beaucoup d’avantages ou d’idoles, ou si les rebondissements sont nouveaux ou familiers. C’est l’incertitude qui maintient les joueurs hors d’équilibre. Se détacher Survivant 41 et 42, nous savions que les joueurs n’auraient aucune idée de ce à quoi s’attendre Survivant 43, nous en avons donc tenu compte dans notre conception de jeu. Sera-t-il le même que 42, ou sera-t-il radicalement différent ? C’est la question à laquelle ils se poseront chaque seconde de chaque jour, et les résultats sont amusants ! »

Il vaut mieux s’attendre à l’inattendu, alors ! Cependant, nous devons nous attendre à voir la nouvelle torsion de sablier ne pas revenir. Il a été introduit la saison dernière après une longue interruption pandémique, au cours de laquelle les candidats n’étaient pas satisfaits de l’immunité faussement positive promise.

Essentiellement, la torsion du sablier a permis à l’hôte Jeff Probst de mentir aux concurrents, ce qui, selon certains, menaçait l’intégrité du jeu. Probst nous assure qu’il ne sera pas de retour pour la saison 43, et la torsion Do-Or-Die non plus, qui impliquait la sélection complexe de boîtes de survie à utiliser toute la nuit dans la jungle.

SCS

Un premier regard taquine Jeff Probst en lançant un défi de caisse lourd, dans lequel des concurrents d’identification masculine dans chaque tribu de Baka, Coco et Vesi courent dans la jungle, détachent diverses caisses lourdes de leur propre taille, les soulèvent sur leurs épaules, et renvoyez-les à la plage. Leurs partenaires respectifs doivent alors courir dans l’océan, nager vers de longs bateaux empilés avec d’autres caisses massives, nager et les ramener vers le rivage. En quoi consiste le défi à partir de là n’est pas révélé.

En somme, il y a beaucoup de course, de soulèvement, de transpiration, de souffle et de souffle, et généralement, des choses que vous n’associez pas à l’emplacement tropical magnifique et chaud de cette saison. Le premier regard montre que, dans ce défi particulier, Tribe Baka est en tête.

Jeff Probst nous a jusqu’à présent amenés sur le fait que chaque concurrent cette année, nous allons adorer. Les candidats de cette année comprennent notamment une liste diversifiée de personnes de tous horizons et capacités. La première est Karla Cruz Godoy, une chef de projet éducatif de San Diego qui pense que son enfance économiquement difficile l’a rendue décousue et géniale. Survivant Matériel. Sami Layadi est un crémateur pour animaux de compagnie de Las Vegas et le plus jeune joueur cette saison. Noelle Lambert, une paralympienne américaine de Londonderry, New Hampshire, veut inspirer et motiver les téléspectateurs avec sa force et sa détermination. Cassidy Clark est une designer de Plano, au Texas, qui vient tout juste de commencer sa vie à la sortie de l’université. Dwight Moore, étudiant diplômé de l’Université de Stanford à Palo Alto, en Californie, est passionné par les entretiens avec les gens. Jesse Lopez termine un doctorat en sciences politiques. de Venice, en Californie, qui a transformé sa vie dans sa jeunesse et étudie maintenant comment les gens votent. Geo Bustamante est un chef de projet de Miami, en Floride, sur la lutte contre l’insécurité.

Ensuite, nous avons Justine Brennan, qui travaille comme vendeuse en cybersécurité à Marina del Rey, en Californie, et elle aime les bons défis. Mike Gabler de Houston s’épanouit dans son travail à enjeux élevés dans les salles d’opération. Cody Assenmacher travaille dans la vente d’ascenseurs à Honolulu, Hawaï, et est un accro à l’adrénaline. James Jones travaille comme organisateur d’événements à Philadelphie et a grandi en jouant aux échecs compétitifs. Jeanine Zheng est une designer UX de South Hampton, Massachusetts, et fière de sa créativité. Lindsay Carmine est une infirmière pédiatrique à Downingtown, en Pennsylvanie, qui prospère dans le chaos.

Enfin, nous avons Owen Knight, directeur des admissions à la Nouvelle-Orléans et fan de longue date de la série. Ryan Medrano est un associé d’entrepôt et un entraîneur personnel à El Paso, au Texas, et a surmonté sa naissance prématurée avec une paralysie cérébrale. Morriah Young est une professeure d’arts du spectacle à Philadelphie qui est enthousiaste et colorée. Nneka Ejere est une pharmacienne de Weatherford, au Texas, originaire du Nigéria, fière de son sourire et profondément honnête. Et Elizabeth Scott est une psychologue clinicienne à Salt Lake City qui sait que sa formation sera utile dans l’émission.

Survivant La saison 43 sera diffusée sur CBS à 8h/7h le mercredi 21 septembre 2022. Nous avons hâte de nous asseoir tranquillement sur nos canapés et de regarder toutes ces personnes talentueuses et incroyables s’entraîner comme jamais !