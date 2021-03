« Survivor Mexico 2021 »: première date dans Azteca Uno, candidats et tout sur la nouvelle saison

« Survivant«Est une émission de télé-réalité populaire dans laquelle un groupe de participants est abandonné dans un endroit reculé où ils mettent leurs compétences de survie à l’épreuve et a plus de 300 versions à travers le monde. L’année dernière, cette émission de télé-réalité est arrivée au Mexique et après son succès, Azteca Uno prépare sa deuxième saison.

Le programme qui occupera la place laissée par le quatrième volet de «Exatlón México: Titanes vs héroes» débutera le 7 avril. Dans la saison précédente de « Survivant Mexique”Lalo Urbina est devenu le gagnant de 2 millions de pesos. Qui va gagner cette fois et combien d’argent cela prendra-t-il?

RESPONSABLES DE « SURVIVOR MÉXICO 2021 »

À travers une vidéo Carlos «Poulet» Muñoz a confirmé sa participation à la nouvelle saison de « Survivant Mexique», Faisant en sorte que les adeptes de l’émission de téléréalité le considèrent comme le nouveau pilote, mais pour l’instant rien n’a été confirmé.

Auparavant, Facundo, Antonio Rosique et Javier Poza ont été mentionnés comme hôtes possibles de l’émission.

PARTICIPANTS DE «SURVIVOR MÉXICO 2021»

Dans le programme « Venga la Alegría » d’Azteca Uno, ils ont révélé les noms des deux premiers candidats de « Survivant Mexique 2021». Il s’agit de la chanteuse Denisha, qui faisait partie de la neuvième saison de « The Academy ». Le deuxième participant confirmé est Dennis Arana, finaliste de la dernière saison de l’émission de télé-réalité chantante.

De plus, lors de l’émission « Mimí Contigo », les noms de deux autres personnes qui feront partie de l’émission de télé-réalité de survie la plus extrême ont été annoncés. La première est la cuisinière Cyntia González, finaliste pour MasterChef Mexico en 2017. De même, Pablo Martí a été confirmé.

Denisha

Dennis Arana

Cyntia Gonzalez

Pablo Marti

Julio Barraza

Daniela torres

Bella de la Vega

Auparavant, le Heraldo de México partageait une liste préliminaire, sans ratification, des célébrités qui seraient également en «Survivant Mexique 2021«

Sabine Moussier

Kristal Silva

Jessica Coch

Paola Ramones

Raul Sandoval

Ricardo Manjarrez

Christian de la Campa

QUAND LE «SURVIVOR MÉXICO 2021» SERA-T-IL LANCÉ?

Même s’il était initialement prévu de commencer le mercredi 24 mars 2021, « Survivant Mexique 2021« Commencera mercredi prochain 7 avril à 19h30. à travers de Aztec One.