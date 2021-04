Survivor Mexico 2021 arrive avec un nouveau pilote: quand et comment le voir

Survivant Mexique 2021 est plus proche que jamais! L’émission de téléréalité sur la survie reviendra sur l’écran de TV Azteca pour une autre saison avec force et émotion. Dans cette opportunité 24 participants ils iront chercher le jackpot dans une compétition qui aura un nouvel hôte. Notez tout ce que vous devez savoir pour ne manquer aucun détail: quand et où le voir.

Ce sera la deuxième saison du concours après le succès de l’édition 2020. Cette année, il y aura deux équipes (Jaguars en jaune et Hawks en vert) et tous les concurrents seront des personnalités publiques. Acteurs, actrices, chanteurs, mannequins, chanteurs et chefs d’orchestre de différents domaines composent le personnel à cette occasion.

Qui est le nouveau pilote de Survivor Mexico 2021?

Carlos Guerrero « Guerrier » Il sera le nouvel animateur de l’émission de télé-réalité TV Azteca. C’est un sportif de 41 ans qui a une longue carrière principalement dans les récits de football. Ce sera une nouvelle facette de votre carrière professionnelle, où vous chercherez à trouver une connexion avec un public différent de celui habituel.

Où est tourné Survivor Mexico 2021?

Comme l’édition 2020, l’équipe de production se déplacera dans les îles de la République Dominicaine.

Qui seront les participants?

La répartition complète des concurrents sera: Carlos Muñoz, Gabo Cuevas, Denisha, Bella de la Vega, Dennis Arana, Gary Centeno, Bárbara Falconi, Brissia Mayagoitia, Jorge Ortín, Paco Pizaña, Tania Niebla, Aranza Carreiro, Alejandra Toussaint, Eduardo Barquínlez, Julio Barraza, Cynardo Barquínlez, Julio Barraza, Cynardo Barquínlez, Julio Barraz Torres, Pablo Martí, Guillermo Dorantes, Sargento Rap, Adianez Hernández, Daniel Cortéz, Kristal Silva et Natalia Alcocer.

Quand, où et à quelle heure Survivor Mexico 2021 est-il présenté en première?

Ce mercredi 7 avril 2021 à partir de 19h30 de México por Azteca UNO sera la grande première de Survivor México 2021. Les épisodes seront diffusés tous les mercredis et les promotions d’élimination auront lieu le dimanche. À ce moment-là, l’horaire changera légèrement pour commencer 20 heures.