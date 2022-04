Survivor 42 Episode 8 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

in

Beaucoup de gens s’interrogent sur la date de sortie de Survivor 42 Episode 8. Après avoir regardé l’épisode précédent de cette série, les fans sont ravis de ce qui va se passer ensuite dans la série. Pour obtenir toutes les informations possibles sur cet épisode à venir, les fans recherchent partout sur Internet. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de Survivor 42 Episode 8 dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder dans la saison en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à cette émission . Découvrons sans tarder sa date de sortie.

C’est une série télévisée américaine basée sur la concurrence. Cette série a été présentée par Jeff Probst et son premier épisode est sorti le 9 mars 2022. Après sa sortie, elle a gagné en popularité dans différents pays en très peu de temps en raison de la marque laissée par sa saison précédente.

Le thème de ce spectacle est basé sur un concours où plusieurs compétiteurs viendront participer à ce spectacle. Après cela, ils seront isolés du monde extérieur et chaque concurrent devra alors concourir pour la tâche qui lui sera confiée. Après avoir regardé l’épisode en cours de cette saison, tous ses fans s’interrogent sur la prochaine date de sortie de l’épisode 8 de Survivor 42. Eh bien, il y a quelques détails liés à ce spectacle et nous les avons apportés pour vous.

Date de sortie de l’épisode 8 de Survivor 42

Maintenant, dans ce paragraphe, nous allons révéler la date de sortie de Survivor 42 Episode 8. Le nom de cet épisode est « Vous feriez mieux de porter une ceinture de sécurité » et il sortira le 20 avril 2022. Enfin, comme vous pouvez le remarquer, votre attente pour cet épisode va se terminer très bientôt.

Combien d’épisodes y aura-t-il dans cette saison ?

Jusqu’à présent, il n’est pas officiellement confirmé combien d’épisodes seront présents dans la saison 42, mais en regardant la saison précédente, il est possible qu’il y ait 13 épisodes dans cette saison. Ce spectacle dure depuis longtemps et pourtant, il reçoit l’amour et le soutien des fans.

Où diffuser ?

La plateforme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est CBS. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur Paramount +. Il s’agit d’une plate-forme en ligne, donc si vous avez manqué un épisode précédent jusqu’à présent, vous pouvez accéder à cet épisode ici sur cette plate-forme.

Liste des épisodes

Maintenant, après avoir révélé tous les détails liés à la date de sortie de Survivor 42 Episode 8. Ici, nous allons vous parler de la liste des épisodes de la saison 42.

Se sent comme une montagne russe

Bon et coupable

Optez pour le goût

Ambiance de la tribu

Je suis un survivant riche

Vous ne pouvez pas vous cacher sur Survivor

Le diable que tu fais ou le diable que tu ne fais pas

Tu ferais mieux de porter une ceinture de sécurité

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 8 de Survivor 42, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions liées à cette émission dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

