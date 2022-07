Surviving Surfside : 101 Studios, Grain Media et Miami Herald s’associent pour exposer un événement tragique

101 Studios, Grain Media et Miami Herald collaborent sur Survivre au surf, un documentaire qui explorera l’effondrement partiel du bâtiment de Surfside, en Floride. Le documentaire montrera également comment les journalistes ont recherché la vérité derrière l’événement catastrophique qui a coûté la vie à 98 personnes. Le Miami Herald a récemment reçu un prix Pulitzer dans la catégorie Breaking News pour sa couverture approfondie de l’effondrement.

Vers 1 h 20 le 24 juin 2021, Champlain Towers South, un immeuble de 12 étages et 136 logements, s’est partiellement effondré. Alors que certains résidents ont réussi à s’échapper de la partie de la structure qui est restée debout, seuls trois ont survécu à l’effondrement initial. Des secouristes, du monde entier, ont uni leurs forces pour creuser des décombres de 40 pieds de haut pendant les deux semaines suivantes.

Surfside est une communauté en bord de mer à Miami, en Floride. Le Miami Herald dessert le sud de la Floride, les Florida Keys, les Caraïbes et l’Amérique latine depuis 1903. Dans un communiqué, la rédactrice en chef du Miami Herald, Monica Richardson, a déclaré :

« En tant que salle de presse, nous avons mis tout notre cœur dans les dernières nouvelles et la couverture quotidienne continue, et la couverture d’enquête subséquente, de l’histoire de l’effondrement de l’immeuble en copropriété Champlain Towers South. C’était notre histoire à raconter parce que les gens et les familles de Surfside qui ont été touchés par cette tragédie impensable font partie de notre communauté. »

Le documentaire s’appuiera sur les histoires déchirantes des premiers intervenants et des proches des occupants de l’immeuble, tout en plongeant dans le boom des condos de Miami, et en détaillant comment l’effondrement aurait pu être évité. Au cours de l’année écoulée, les médias ont découvert à quel point l’entretien retardé et les complications structurelles pouvaient avoir affecté l’effondrement. Le co-fondateur de Grain Media, Orlando von Einsiedel, a ajouté :

« C’est toujours une énorme responsabilité de raconter des histoires de tragédies humaines douloureuses comme Surfside. Pour nous, la recherche inébranlable de réponses du Herald et la bataille des survivants et des proches pour la justice en font une histoire puissante de résilience et de la valeur réelle que nous accordons à la vie.

Collaborateurs survivants de Surfside

Miami Herald est une publication bilingue qui publie sur papier et en ligne. À ce jour, le journal a reçu 22 prix Pulitzer, dont le prix 2022 pour Breaking News Reporting « pour sa couverture urgente mais radicale de l’effondrement du complexe de condominiums Champlain Towers South ». Le journal est respecté pour son journalisme d’investigation qui expose souvent la corruption parmi les dirigeants et les organisations du sud de la Floride et au-delà.





101 Studios a été fondé en 2019 par les financiers Ron Burkle, Bob Yari, Marc Leder, Marvin Peart, Dan Schryer et East West Bank, le PDG David Glasser et le COO David Hutkin. Depuis sa création, 101 Studios a créé des séries dont Yellowstone, Maire de Kingstown et 1883. Le mois dernier, 101 Studios a conclu un partenariat avec PZAJ, une société de production cinématographique et télévisuelle montante. Les projets du partenariat comprendront Paradis trouvéun long métrage basé sur le livre du chroniqueur du Los Angeles Times Bill Plaschke sur une petite ville de Californie, dont l’équipe de football inspire la nation après la tragédie.

Grain Media est une société de production primée dont les crédits incluent l’Oscar et le BAFTA Apprendre à faire du skateboard dans une zone de guerre (si vous êtes une fille)lauréat de l’Oscar Les Casques blancs, et le film produit par Leonardo DiCaprio docu-court Du souffle du diable, entre autres. Grain Media est basé à Londres.