Surviving Death Saison 2: Date de sortie et détails de l’intrigue

Survivre à la mort était une série documentaire qui a dominé les charts Netflix en janvier. Cette série documentaire s’est classée parmi les 10 meilleures émissions OTT du jour, nous apportant des histoires sombres sur le monde paranormal entourant la mort. Le projet a été réalisé par Ricki Stern, qui est bien connue pour son travail dans les documentaires. L’émission cartonne et on se demande si Netflix va la renouveler. Nous allons maintenant décomposer toutes les possibilités liées à Survivre à la mort et à son retour pour une deuxième série.

Surviving Death est une adaptation de Leslie Kean, journaliste et passionnée de paranormal. Il a été loué pour son exploration de sujets difficiles. Malgré les critiques, l’expérience de mort imminente continue d’être fascinante. C’est fascinant de pouvoir voir le revers de la médaille et comment cela affecte notre monde. Survivre à la mort a fait cela dans sa première saison. Reste à voir s’il y a d’autres histoires qui pourraient aider à expliquer cela.

Date de sortie de la saison 2 de Surviving Death

Nous visons actuellement la saison 2 de Surviving Death au début de 2022 sur Youtube. Ricki Stern veut continuer son travail. Netflix veut garder la série populaire, même si Ricki Stern ne le fait pas. Ils pourraient amener toute leur équipe et donner le feu vert au spectacle. En revanche, nous gardons les doigts ouverts pour l’enthousiasme de Ricki Stern. Nous serions heureux d’avoir une émission de continuation dans la série Surviving.

Survivre à la mort, intrigue de la saison 2

Surviving Death Season 2 est une série documentaire. Il suit la même intrigue que la première saison. La série explore diverses histoires sur les expériences de la vie après la mort, la médiumnité psychique et d’autres sujets. Ces histoires sont décomposées en utilisant un raisonnement scientifique. Cela nous permet de répondre à la question de la réincarnation, et de l’existence du monde au-delà de la mort en utilisant les histoires personnelles de ceux qui l’ont vécu. Regardons quelques-unes des histoires de la première saison pour avoir une idée du spectacle.

Survivre à la mort Le premier épisode de la saison 1 racontait l’histoire d’un médecin qui a été rendu inconscient par une chute d’eau. Elle et ses amis ont partagé leurs sentiments sur ce que c’était de mourir. Ensuite, les épisodes présentaient des médiums. Ils ont trouvé un moyen de communiquer avec les gens qui ont quitté le monde. Le quatrième épisode a discuté de différents signes de la nature. Ces signes sont censés être donnés par des êtres chers qui ont quitté ce monde.

Dans le cinquième épisode, un enquêteur a tenté de déterminer si la conscience restait après la mort du corps. Dans la finale, cependant, il a été montré qu’une personne avait des souvenirs de ses vies passées. Survivre à la mort se concentre sur des sujets paranormaux comme celui-ci, qui remettent en question l’existence de la vie. Si une deuxième saison arrive, elle continuera à le faire.

