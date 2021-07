Surviving Death Saison 2 Date de sortie et détails de la distribution

– Publicité –



Survivant Pendant des milliers d’années, les humains ont lutté pour comprendre le mystère de la mort. « Surviving Death » est une série documentaire Netflix qui examine le concept de la mort à travers les yeux de ceux qui ont dû y faire face. Des spécialistes du paranormal, des scientifiques, des médecins et des psychiatres sont également inclus dans la série. La série est basée sur le best-seller de Leslie Kean et est produite par Ricki Stern, le producteur exécutif.

Netflix a sorti la série en janvier 2021. Le concept universel de la mort fascine l’humanité depuis des siècles. Il n’est pas surprenant que les téléspectateurs soient intéressés à en savoir plus à ce sujet, principalement puisque la série présente des témoignages de première main de ceux qui ont survécu après avoir été déclarés physiquement morts. Voulez-vous savoir s’il y aura jamais une autre saison? Regardons.

Date de sortie de la saison 2 de Surviving Death

Saison 1 de « Survivre à la mort » diffusée le 6 janvier 2021 sur Netflix. Six épisodes sont inclus dans la saison 1. Chaque épisode dure entre 48 et 57 minutes.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent de la saison 2. Aucune annonce officielle n’a été faite concernant le renouvellement de la saison 2. Ricki Stern pense que la série est appropriée compte tenu de la pandémie de COVID-19, qui a laissé de nombreuses personnes dans le monde pleurer la perte d’êtres chers. . La série examine la conscience, la réincarnation et le deuil, ainsi que la communication avec les morts et la vie après la mort.

Atlas, un enfant de cinq ans, se souvient vivement de sa vie passée. James est un autre exemple. Il se souvient d’une partie importante de son enfance passée avec des souvenirs traumatisants de guerre d’une autre vie. Leurs familles rassemblent également des preuves qui appuient les informations que leur enfant n’a pas pu trouver d’une autre manière. Nous rencontrons de nombreuses familles et leurs expériences en tant que médiums essayant d’atteindre leurs proches décédés. Les médiums parlent dans quelques épisodes de leur objectif et de ce qu’il faut pour être un médium.

Le sixième épisode se termine par des remarques concluantes sur notre compréhension de la mort et de la vie et sur la façon dont nous pourrions faire partie d’une existence plus significative que nous ne pouvons pas pleinement comprendre. Tous ces facteurs sont essentiels à considérer. Il semble peu probable que la saison 2 de « Survivre à la mort » soit produite.

Survivre à la mort Saison 2 Cast

Si Survivre à la mort la saison 2 arrive, il y aura de nouveaux experts et des témoignages de première main de Pole. Il peut également conserver certains de ceux de l’acompte d’origine. Les fans seront curieux de voir qui figurera sur la liste de la prochaine saison.

