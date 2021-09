Survive à la bande-annonce du jeu jette Bruce Willis dans un thriller policier imbibé de drogue

La nouvelle bande-annonce du Survivre au jeu vient de tomber et Bruce Willis est de retour en action. Le film met en vedette Bruce Willis, Chad Michael Murray (La hantise en Géorgie, Gare de Fruitvale), Sarah Roemer (ViréEnfant naturel), Zack Ward (Resident Evil : Apocalypse), Swen Temmel (Après, Cowboy en béton) et Sean Kanan.

L’intrigue ou ce que nous savons jusqu’à présent se déroule comme suit : Quand le flic David (Bruce Willis) est blessé dans une saisie de drogue qui a mal tourné, son partenaire, Cal, poursuit les deux criminels qui l’ont abattu dans une ferme isolée appartenant au vétérinaire en difficulté Eric (Chad Michael Murray). Alors que Cal et Eric préparent leur défense, une plus grande partie du gang arrive – avec un David blessé – et, en infériorité numérique, les trois héros doivent utiliser la furtivité, l’intelligence et l’adresse au tir pour abattre la foule de trafiquants de drogue. »

Cela semble être le bon type de film dans lequel Bruce Willis devrait être impliqué. Le film est réalisé par James Cullen Bressack (Au-delà de la loi; Artisanat de sang ; Béthanie ; Pernicieux; Lac de sang) d’après un scénario écrit par Ross Peacock. Coproduit par Alex Eckert, Randall Emmett, George Furla, Tyler Jon Olson, Luillo Ruiz, Mark Stewart et Chad A. Verdi.

Comme la plupart des films sortis récemment, celui-ci aura également des débuts uniques. À l’heure actuelle, il sortira aux États-Unis par Lionsgate dans certains cinémas et à la demande le 8 octobre 2021. Il sera également disponible sur Blu-ray et DVD le 12 octobre avec une durée actuelle de 97 minutes.

Nous n’avons pas trop vu de Bruce Willis au cours des dernières années. Bien qu’il ait travaillé, la plupart des films ont été retardés et/ou mis en rayon pour une date ultérieure. Actuellement, il a également une nouvelle version qui devrait sortir en novembre intitulée Sommet, qui se déroule dans le futur et se concentre sur les humains chassant les prisonniers. Cela semble un peu familier, mais tout est question d’action, alors cela vaut peut-être le coup d’œil. Survivre au jeu était censé sortir l’été dernier mais a été retardé puis retiré et se concentre maintenant sur un style de marketing hybride.

Nous en verrons probablement de plus en plus au moins l’année prochaine. Avec Hollywood ayant un arriéré de sorties de certains films majeurs ainsi que d’autres, vous devez vraiment commencer à les lancer ou à les vendre aux services de streaming pour les sortir et commencer à gagner de l’argent.

Bruce Willis est au point de sa carrière où il travaille quand il veut travailler et assume les rôles qu’il a envie d’assumer. De nombreux acteurs ont suivi ce modèle surtout une fois que la pandémie a commencé l’été dernier.