Survival Racing Party Game Tinker Racers se dirige vers les consoles au premier trimestre 2021

QUByte Interactive, en partenariat avec Rumbora Party Games, a annoncé la fenêtre de sortie de Tinker Racers sur consoles. Le jeu était auparavant sorti sur PC via Steam en août. Tinker Racers ne sera disponible qu’en téléchargement numérique.

Tinker Racers il ne s’agit pas de savoir qui gagne en premier. Le titre est un jeu de société de survie où les joueurs doivent survivre le plus longtemps sur les pistes. Contrairement à un jeu de course typique, le jeu a des pistes miniatures chaotiques où la caméra reste concentrée. Si le joueur quitte la vue de la caméra, il mourra.

Les joueurs courent en utilisant des mini-voitures RC avec lesquelles beaucoup n’étaient pas autorisés à jouer à l’intérieur de leurs maisons. Pour rendre le jeu plus excitant, le jeu propose plusieurs modes de jeu.

Le mode course unique est l’option la plus traditionnelle pour les joueurs. Jusqu’à quatre joueurs locaux s’affrontent en écran partagé. Le développeur avertit: «N’essayez pas de définir l’une de ces pistes chez vous. Risque d’incendie et de graves dommages à votre propriété. »

En mode Gratuit pour tous, les joueurs n’ont pas à se soucier des scores. Les voitures courent et concourent toutes, avec quelques plaisanteries légères pour alléger l’ambiance.

La campagne Co-Op est la plus effrénée de toutes. Les joueurs doivent vaincre des robots en colère pour débloquer de nouvelles pistes. Si les joueurs réussissent bien, ils peuvent être autorisés à courir dans d’autres pièces de la maison.

Les joueurs doivent courir sans endommager leur voiture. Moins leur voiture est endommagée, plus leur score global est élevé.

En jouant en multijoueur, les joueurs peuvent faire équipe avec d’autres pour obtenir des scores encore plus élevés. Cela peut être avec les parents, les frères et sœurs, les amis ou les collègues de travail pour prouver qu’ils ont le meilleur travail d’équipe qui soit.

Actuellement, il existe des liens d’espace réservé vers l’édition console du jeu. Cependant, cliquer dessus ne chargera pas les sites associés. Le seul lien qui fonctionne est un lien vers la page Steam, où le jeu est immédiatement disponible.

Pour ceux qui s’interrogent sur le contenu supplémentaire, la page de la boutique Steam n’a pas de gameplay supplémentaire ni de packs cosmétiques. Le seul contenu supplémentaire concerne le téléchargement numérique de la bande originale officielle du jeu, qui coûte actuellement 0,99 €.

Sur la page de la boutique Steam, le développeur déclare que le jeu est un hommage de deux fans de Codemasters MicroMachines.

Tinker Racers se lancera le PlayStation 4, Nintendo Switch et Xbox Un au premier trimestre 2021.