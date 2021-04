Survival Horror RPG Chernobylite irradie PS4 en juillet, PS5 plus tard cette année

Le RPG d’horreur et de survie de science-fiction Tchernobylite sera bunker sur PlayStation 4 en juillet, avec une version PS5 native à suivre plus tard en 2021. Le titre vous emmène à Pripyat et à la zone d’exclusion de Tchernobyl, où vous assumerez le rôle d’un physicien enquêtant. la perte d’un être cher. Vous devrez construire une base, forger des relations, recruter des alliés et faire progresser vos capacités afin d’apprendre le sort de votre bien-aimé. Malheureusement, il y a des secrets surnaturels qui persistent dans l’ombre.

Il s’agit d’un jeu de rôle dans tous les sens du terme; vous déterminez votre approche, donc qu’il s’agisse de furtivité ou d’arme à feu, vous pouvez jouer exactement comme vous le souhaitez. Vous devrez fabriquer de l’équipement, nourrir vos amis et rassembler autant d’informations que possible pour influencer vos choix. Il y a une nouvelle bande-annonce intégrée ci-dessus qui devrait vous donner une meilleure idée de ce à quoi vous attendre – Tchernobyl a été numérisée en 3D, donc c’est à peu près aussi authentique que vous allez l’obtenir sans littéralement voyager en Ukraine.