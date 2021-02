Survival Horror Game Tormented Souls annule la version PS4

bandai namco Projet Cars 3 Game - PS4 -

Le projet CARS 3 est le troisième épisode de la célèbre franchise de course dans laquelle vous vivez des sensations intenses, des émotions et du plaisir dans le monde passionnant du sport automobile. Commencez une carrière nouvelle et passionnante, et d’un conducteur du dimanche devenez une légende vivante.