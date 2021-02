Survival de SimplePlan Games: Lost Way maintenant disponible sur Steam Early Access

Lancement de l’éditeur et développeur SimplePlan Games Survie: Chemin perdu via Steam Early Access. Le jeu est un MMO sandbox en monde ouvert où la survie est l’objectif principal.

Le jeu est encore au tout début du développement, c’est pourquoi le développeur sollicite les commentaires des joueurs. Le développeur espère améliorer le jeu pendant la période d’accès anticipé, prévue pour environ 12 à 18 mois.

Le jeu n’est disponible qu’en mode solo, mais les joueurs pourront fabriquer, construire des bases, se battre, extraire des ressources et chasser différents objets et armes.

Survie: Chemin perdu a lieu 20 ans après l’apparition d’un virus mortel dans un monde post-apocalyptique. Il n’y a presque plus de monde et le joueur a de la chance d’avoir survécu. Si les joueurs veulent rester en vie, ils devront construire une maison, explorer la région, surmonter la soif et la faim et se défendre contre les humains et les animaux dangereux.

Survie: Chemin perdu aura une variété de contenu disponible pendant l’accès anticipé. Ils incluent de nouveaux PNJ, des transports, des cartes, des recettes d’artisanat, des objets et des armes, une variété de mécanismes de jeu et des succès Steam.

Les autres fonctionnalités du jeu qui seront incluses dans les heures supplémentaires incluent un mode hors ligne, un mode multijoueur et une vue à la première personne lors de la construction et de l’artisanat. Des zombies pourraient également être inclus dans le futur.

Le jeu contiendra six langues pendant l’accès anticipé, dont l’anglais, le français, l’allemand, l’espagnol (Espagne), le chinois simplifié et le russe. Ces langues sont uniquement destinées à l’interface, et il n’y a pas d’audio ni de sous-titres pour le moment.

Le prix de l’accès anticipé sera faible au début. Au fur et à mesure que le jeu se poursuivra tout au long du développement, le prix augmentera à mesure que de nouveaux contenus seront ajoutés. Le développeur a plusieurs projets pour le jeu, mais tout ne fera pas partie de l’édition Early Access. Certaines fonctionnalités devront attendre que le jeu soit officiellement lancé car l’accès anticipé se concentrera sur la résolution des bugs et le polissage du contenu existant.

Le développeur répond également aux questions dans les forums de discussion Steam mais aura bientôt un canal Discord disponible. Il n’y a actuellement pas beaucoup d’informations sur le jeu disponibles sur la page Steam car il est encore en développement, mais les joueurs laissent déjà des commentaires et des critiques.

Survie: Chemin perdu est maintenant disponible via Steam Early Access.