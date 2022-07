Survios a présenté un jeu d’action et d’horreur immersif dans l’univers extraterrestre sur l’Unreal Engine5

Il sera diffusé sur PC, consoles et casques VR.

Le jeu encore sans nom se déroulera entre les événements des deux premiers films Alien. Au centre de l’intrigue se trouvera un vétéran aguerri qui se vengera des xénomorphes.

Le jeu est conçu sur l’Unreal Engine 5 par le studio Survios. L’éditeur est 20th Century Games.

Les auteurs décrivent le jeu comme un « jeu d’horreur d’action immersif à un joueur ». Malheureusement, il n’y a pas encore d’autres détails.

Le studio Survios n’a présenté qu’un seul des art du jeu. Les développeurs partageront des détails à ce sujet le 21 juillet lors du festival Comic-Con à San Diego.

Le jeu sortira sur PC, consoles et casques VR. Quand la libération a lieu n’est pas claire.

Studio Survios est surtout connu pour ses titres de casques de réalité virtuelle. Elle a également développé le jeu d’action The Walking Dead Onslaught et le jeu de boxe Creed : Rise to Glory, basé sur le film Creed. L’héritage de Rocky.

