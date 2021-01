Surprises promises pour Resident Evil Showcase Stream

Capcom a construit une anticipation pour sa prochaine Vitrine Resident Evil livestream, et en écrivant sur le blog PlayStation, il décrit un peu plus ce à quoi nous pouvons nous attendre lorsque l’événement commencera. Kellen Haney, responsable des médias sociaux, explique que nous aurons une «bande-annonce étendue qui dévoile un peu plus le monde [of Resident Evil Village] et de nouveaux personnages mystérieux, ainsi qu’un premier regard sur le gameplay ».

Mais ce n’est pas tout, l’éditeur a «quelques surprises de plus» en réserve. Nous savons qu’il y aura une sorte de test bêta fermé, il sera donc intéressant de voir de quoi il s’agit. La franchise célèbre également son 25e anniversaire cette année, et certains fans ont estimé qu’il pourrait y avoir des rééditions des titres PS1 originaux disponibles. C’est purement spéculation, bien sûr, mais nous y serions certainement ouverts.

Vous pouvez savoir quand et où regarder la vitrine Resident Evil via le lien