Surprise! Voici les Samsung Galaxy Buds Pro en vidéo à l’avance

Les Galaxy S21 sont au coin de la rue et arriveront bien accompagnés des Galaxy Buds Pro … Qu’attendez-vous pour les voir en vidéo?

Il y a quelques jours, nous vous avons parlé du mois de janvier chargé que Samsung avait préparé pour nous, à commencer par « L’avenir des écrans » ce mercredi même, bien que sans aucun doute le point culminant sera Déballé 2021 le 14/01 où nous rencontrerons le nouveau Galaxy S21.

Ils seront les prochains porte-étendards du catalogue des smartphones Samsung, et ils ont tellement fui qu’il ne reste pratiquement plus de secrets, pas même la mise à disposition d’un S-Pen qui abandonne l’exclusivité des modèles ‘Remarque’ pour la première fois en anticipant Des nouvelles très importantes dans certains Galaxy S plus ambitieux jamais.

En fait, c’est que Samsung n’aura pratiquement aucune surprise à nous apprendre, et c’est que nous ne savions rien des nouveaux écouteurs sans fil, par exemple, jusqu’à aujourd’hui, nous avons vu la première revue vidéo du Samsung Galaxy Buds Pro sur Youtube… Plus d’écouteurs, Samsung?

Nouveaux membres de la famille Galaxy Buds, maintenant avec un nom de famille ‘Pro’

Après avoir essayé le design en forme de haricot du Galaxy Buds Live, que j’utilise tous les jours pour son confort extrême, Samsung revient aux écouteurs sans fil plus traditionnels avec ces Galaxy Buds Pro que youtuber Digital Slang nous montre en détail dans la vidéo que nous vous laissons ci-dessous.

Le facteur de forme est connu et les matériaux sont également tirés des Live Buds, nous verrons donc une petite boîte de transport plutôt carrée, compatible avec la charge sans fil et l’ouverture verticale.

De son côté, le casque est en polycarbonate de bonne qualité, avec cela terminer brillant si sujette aux empreintes digitales à l’extérieur et maintenant une partie interne plus classique qui cherche à isoler le plus possible le conduit auditif en évitant les bruits extérieurs.

En fait, c’est que les Galaxy Buds Pro ont annulation active du bruit et maintenez les commandes tactiles, avec un capacités de personnalisation et de configuration et d’intégration grâce à Galaxy Wearable que Digital Slang lui-même – qui a obtenu les Buds Pro d’un vendeur sur Facebook – fait l’éloge de sa vidéo après les avoir utilisés pendant 24 heures.

Il nous dit aussi que améliorer l’autonomie, et que leur son est très bon étant dans ce cas similaire à ceux des précédents écouteurs Samsung réglés par AKG, avec une bonne expérience de suppression du bruit et un mode de transparence capable de nous permettre d’entendre le monde extérieur ce qui fonctionne, selon lui, pire que sur les AirPods Pro d’Apple.

On ne connaît plus de détails sur ces écouteurs qui ont fui pour la première fois quelques jours après leur présentation, et il semble clair que Samsung veut doter le Galaxy S21 d’un bon écosystème d’accessoires, avec de nouveaux étuis qui incluent des trous pour le S-Pen externe, de nouveaux écouteurs et aussi le Galaxy Smart Tag pour suivre et positionner les choses en un instant … Nous devrons rester vigilants!

