Surprise : Netflix a annulé la série à succès qui a dépassé Gambit de Dama en tant que la plus regardée au monde

L’annulation d’un des contenus préférés de l’utilisateur a été confirmée fin 2020. Mauvaise nouvelle pour les fans !

© GettySurprise : Netflix a annulé la série à succès qui a dépassé Gambit de Dama en tant que la plus regardée au monde.

Semaine après semaine, la croissance du service de streaming est démontrée Netflix, qui ne semble pas avoir de toit pour l’instant. L’exploit obtenu avec Le jeu du calmarParmi les autres belles productions qui ont conquis les abonnés, elles laissent de beaux résultats positifs. Cependant, cela ne signifie pas que la plateforme est d’accord avec ce qui a été fait, et c’est pourquoi l’annulation d’une autre série vient d’être annoncée qui a attiré l’attention lors de sa première.

Bien qu’il soit courant que les grandes entreprises abandonnent certains de leurs produits, la vérité est que le N rouge a décidé de mettre fin brusquement à bon nombre de ses contenus, même certains qu’ils ont lancés cette année. Monarch, Les Irréguliers, L’Héritage de Jupiter, Atypique, Hit & Run et Tiret & lys sont quelques-uns des programmes qui ont été confirmés comme n’ayant plus de saisons, comme celui que nous vous dirons ensuite.

+ Netflix a annulé la série qui a détrôné Lady’s Gambit

Au cours des dernières heures, il a été confirmé que Netflix a décidé d’annuler la série De petites jolies choses ou, comme on l’appelle en Amérique latine, Délicat et cruel, qui est arrivé le 14 décembre 2020. Cela a été confirmé par le protagoniste de l’émission, Le cloître de Brennan, via son compte Instagram officiel, où il a mis en ligne une publication du moment où ils ont détrôné Gambit de la dame comme le plus choisi au monde, où il est resté 10 jours, avec la phrase suivante : « Un travail de rêve du début à la fin ».

De quoi s’agissait-il De petites jolies choses? Ceci dit son synopsis : « Il raconte l’ascension et la chute d’un groupe de jeunes vivant loin de chez eux, au bord du succès ou de l’échec. En tant que seul centre de danse de Chicago, l’Archer Academy of Ballet sert d’école à la prestigieuse compagnie municipale professionnelle. : City Works Ballet. L’académie est une oasis pour tous les types d’aspirants : riches et pauvres, du nord et du sud, et d’horizons très divers. Mais ils ont tous quelque chose en commun : ils partagent un talent et une passion exceptionnels pour la danse, une loyauté envers la communauté, et en ce qui concerne leurs rêves, ils n’ont pas de plan B. « .

La série était basée sur le livre de Sona Charaipotra et Dhonielle Clayton, et avait généralement reçu de bonnes critiques du public, mais il n’y aura pas de deuxième saison. Le reste du casting a été complété par Barton Cowperthwaite, Bayardo De Murguia, Damon J. Gillespie, Kylie Jefferson, Casimere Jollette, Anna Maiche, Daniela Norman, Michael Hsu Rosen, Tory Trowbridge, Jess Salgueiro et Lauren houx.

