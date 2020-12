Surprise! McLaren dévoile officieusement le Sabre avec un V8 de 824 chevaux

Texte: Carlos Moura

Date: 23 décembre 2020

McLaren a dévoilé le Sabre officieusement. Equipé d’un moteur V8 biturbo de 4,0 litres développant 824 ch, il devient le biplace le plus rapide jamais fabriqué par la marque britannique. La production de 15 unités est destinée aux États-Unis uniquement.

Après la divulgation des photos d’espionnage et de quelques informations non confirmées sur la McLaren Sabre, la marque a dévoilé officieusement sa nouvelle hypercar.

En fait, ce n’est pas McLaren elle-même, mais son concessionnaire de Beverly Hills aux États-Unis, pour confirmer l’existence de ce nouveau modèle.

Certaines des informations circulant sur le Sabre se sont révélées infondées. Contrairement à ce qui a été suggéré, la nouvelle hypercar de la marque Woking n’est pas équipée d’un moteur hybride de 1000 ch, mais, au contraire, «seulement» d’un moteur à combustion interne, un V8 biturbo de 4,0 litres, qui charge un puissance de 824 ch et couple de 800 Nm.

Quoi qu’il en soit, nous sommes confrontés au moteur V8 non hybride le plus puissant jamais conçu par McLaren, et il permet au Sabre d’atteindre une vitesse de pointe de 350 km / h. Cela signifie qu’il s’agit désormais du biplace le plus rapide de la marque Woking. Il est vrai que les Speedtail ou F1 sont encore plus rapides, mais ils ont … trois places.

La production de 15 unités est destinée exclusivement aux États-Unis et a été développée en tenant compte uniquement de la législation nord-américaine.

McLaren souligne que la Sabre est une hypercar produite par McLaren Special Operations, en partenariat avec les clients, en fonction de leurs exigences et exigences. Le prix est inconnu, tout comme la date de livraison de ces 15 unités exclusives.

