Surprise Loki Villain reviendra au MCU dans de nombreuses versions différentes taquine le directeur

N’allez pas plus loin si vous n’avez pas regardé le Loki finale de la première saison. Si vous l’avez vu, alors habituez-vous à Jonathan Majors dans l’univers cinématographique Marvel alors que la réalisatrice Kate Herron a taquiné que nous le verrons autant de versions différentes de Kang le Conquérant. Terminant récemment sa première saison sur Disney +, Loki ramené Tom Hiddleston pour une toute nouvelle aventure interdimensionnelle. Les six épisodes ont été réalisés par Herron, et bien qu’elle en ait fini avec Marvel Studios pour le moment, elle a taquiné ce qui allait suivre après le Loki final.

Si vous n’avez pas regardé la première saison de Loki, sachez que les principaux SPOILERS sont en avance. Cela étant dit, la finale de la saison de Loki a apporté Jonathan Majors pour l’un des moments les plus marquants de l’émission. Il se révèle être celui qui reste, le mystérieux cerveau qui a créé la Time Variance Authority pour empêcher des variantes de lui-même d’accéder au pouvoir. Celui qui reste a même laissé entendre que ses variantes sont beaucoup plus diaboliques que lui.

Après la finale, Herron a parlé avec The Hollywood Reporter des événements de la série. Après avoir précédemment confirmé que Kang est une variante de He Who Remains, Herron explique comment Majors a pu décrocher son rôle particulier en raison de son incroyable gamme en tant qu’acteur. Elle a ajouté qu’il jouera de nombreuses versions différentes de lui-même, ce qui signifie que nous pourrions voir beaucoup plus de Majors en dehors de Loki et Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie. De l’entretien :

« Jonathan Majors est un acteur qui nous a tous époustouflés ; je pense que tous ceux qui connaissent son travail sont époustouflés par lui. C’est un acteur incroyable, et ce que j’aime chez lui, c’est qu’il est ce caméléon. Il est si différent dans tout ce qu’il fait, et c’est excitant, évidemment, quand vous demandez à un acteur de jouer un personnage qui va avoir beaucoup de versions différentes de lui-même. Donc pour nous, c’était un frisson. «

Herron a ensuite expliqué le processus créatif du développement de He Who Remains with Majors. Selon le réalisateur, Majors a également été très impliqué dans l’élaboration de l’histoire du personnage.

« [Jonathan] et j’étais uniquement concentré sur Celui qui reste et cette version du personnage, cette variante. C’était juste amusant de creuser en lui. Nous avons ce personnage qui est si seul et isolé, et le seul personnage avec lequel il a probablement interagi est Miss Minutes, ce que nous sous-entendons. Au début, vous voyez qu’il est entouré de tout ce bruit dans l’univers, mais il est calme et il est seul. Alors, à quel point un personnage comme ça est-il introverti ou extraverti ? Qu’est-ce qui fait cette personnalité ? C’était donc vraiment amusant de creuser avec lui. »

Il avait déjà été signalé que les majors apparaîtraient comme Kang le conquérant dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie. Loki Le scénariste en chef Michael Waldron a également taquiné que Majors ‘Kang serait le prochain « grand méchant cross-film » du MCU. Avec Loki obtenir un renouvellement, il est probable que nous reverrons les majors dans la deuxième saison de la série, et d’après ce que cela ressemble, il pourrait également apparaître dans d’autres films MCU.

Loki est désormais diffusé en intégralité sur Disney+. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

