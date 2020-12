Surprise: Disney en annonce plus "Guerres des étoiles"Séries

Ce n’est pas comme si Disney n’avait pas annoncé suffisamment de nouvelles séries et films de l’univers « Star Wars » au cours de la journée des investisseurs 2020. Depuis la finale de la deuxième saison de « The Mandalorian », nous savons: ce n’était pas tout!

Attention, spoilers! Ceci est suivi par des spoilers pour le dernier épisode « The Mandalorian » de la saison 2. Vous continuez à lire à vos risques et périls.

Pendant le générique de fin de la finale « Mandalorianne », beaucoup ont dû laisser pénétrer ce qu’ils ont vu. Après tout, un moment fort a suivi le suivant. Cependant, il n’y avait pas beaucoup de temps pour respirer, car tout à coup une scène post-crédit s’est produite.

Série au lieu de film

Fennec et Boba Fett entrent dans le palais de Jabba, y rencontrent Bib Fortuna et le tuent après une brève discussion. Puis Boba Fett prend sa place sur le trône et le message: « ‘Le livre de Boba Fett’, décembre 2021. »

Eh bien! Le favori des fans Boba Fett n’obtient pas le film solo tant attendu, mais sa propre série sur Disney +.

Changement d’orientation de Din Djarin à Boba Fett?

Cependant, The Verge soulève la possibilité qu’il s’agisse également du titre de la troisième saison « Mandalorianne », après tout, cela devrait également commencer en décembre 2021. Et le titre de la série laisse une marge de manœuvre, car cela pourrait aussi signifier Boba Fett ou Bo-Katan.

Mais le cascadeur de l’acteur de premier plan «Mandalorian» Pedro Pascal, Brendan Wayne, a déjà annoncé sur Instagram que Din Djarin serait de nouveau là pour la troisième saison. Le fait qu’il ne joue alors soudainement qu’un rôle secondaire peut alors être sérieusement mis en doute.