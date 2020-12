Surprise de Star Wars: l’acteur Poe Oscar Isaac dans The Mandalorian

Qui pense avoir déjà toutes les apparitions et les invités surprises dans la nouvelle série « Star Wars » The Mandalorian découvert, on lui apprendra désormais autrement: comme l’ont révélé des téléspectateurs attentifs, nul autre que joué L’acteur de Poe Oscar Isaac dans la nouvelle série « Star Wars » avec.

Le meilleur pilote du Rebel Squad, Poe Dameron, est présenté pour son service aux côtés de Rey et Finn dans les récents films « Star Wars » le réveil de la force, Le dernier Jedi et La montée de Skywalker déjà bien connu dans la lutte contre Kylo Ren et le Premier Ordre.

Son acteur Oscar Isaac a également été autorisé à jouer un petit rôle dans le 2ème saison de « The Mandalorian » jouer avec: dans l’avant-dernier épisode, « Chapitre 15: Les fidèles » (Titre original « The Believer ») il plonge à la fin sur l’un des navires piratessurvolant la surface de la planète Morak. Cependant, si vous voulez voir ladite scène, vous devez regarder très attentivement pour ne pas la manquer.

The Mandalorian: Il y a aussi ces apparitions d’invités

La brève apparition de l’acteur Poe Oscar Isaac représente l’un des beaucoup d’oeufs de Pâques C’est déjà une tradition que des acteurs bien connus ou des célébrités dans des rôles d’invités dans les productions actuelles de «Star Wars» surprennent le public – qu’il soit caché dans des costumes de stormtrooper ou de pilote de X-Wing.

Aussi fabricant de séries Jon Favreau ne fait pas exception avec sa série de westerns spatiaux extrêmement réussie. Il a été annoncé à l’avance qu’il sera lui-même vu dans le personnage de Paz Vizla.

En outre, vétéran de «Star Wars» et surpris Acteur Luke Skywalker Mark Hamill avec la nouvelle qu’il était dans un rôle d’invité dans la première saison. Alors mettez dans le cinquième épisode Droid EV-9D9 dar – largement inaperçu par la plupart des téléspectateurs et des fans. Mais si vous écoutiez attentivement, vous pourriez reconnaître sa voix distinctive, que l’acteur de «Star Wars» a prêté au personnage.

À la fin de la 2ème saison Il y a eu une réunion avec le personnage légendaire de « Star Wars » – à la grande surprise de tous les téléspectateurs et fans. (Attention spoilers!)

Autres acteurs invités dans The Mandalorian

Pendant ce temps, la liste des acteurs invités bien connus des deux premières saisons de The Mandalorian s’allonge:

Le comédien Richard Ayoade dans le rôle du droïde Q9-0 aka Zero

Jason Sudeikis comme Bike Scout Trooper

Nick Nolte comme Kuiil

Taika Waititi en tant que droïde IG-11

Rick Famuyiwa comme Jib Dodger

Jon Favreau comme Paz Vizla

Deborah Chow comme Sash Ketter

Dave Filoni comme Trapper Wolf

Le comédien Horatio Sanz comme Mythrol

Le comédien Brian Posehn en tant que pilote de speeder

Omid Abtahi en tant que docteur Pershing

Emily Swallow comme armurier

Amy Sedaris comme devise de Peli

Jake Cannavale comme Toro Calican

Mark Boone Jr. comme Ranzar Malk

Bill Burr comme Mayfeld

Clancy Brown comme un château

Natalia Tena comme Xi’an

Ismael Cruz Cordova comme Qin

Matt Lanter comme Davan

John Leguizamo comme Gor Koresh

Josh Moreno en tant que résident de Mos Pelgo

Dee Bradley Baker (Rex de Clone Wars and Rebels) comme Frog Lady

Titus Welliver en tant que capitaine impérial

Alexander Wraith et Philip Alexander en tant que pilotes

Richard Brake comme Valin Hess

Michael Biehn comme Lang

Matthew Wood comme Bib Fortuna

Paul Sun-Hyung Lee comme capitaine Carson Teva

Wing Tao Chao (ancien vice-président de Disney) en tant que gouverneur Wing

