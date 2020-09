Surprise! "collection Mario 3d" Pour Switch Arrive En Septembre

L’original “Super Mario Bros.” célèbre cette année ses 35 ans – et Nintendo prépare une surprise très spéciale pour les fans de Mario: la collection de jeux “Super Mario 3D All Stars”. Le bundle contient les jeux “Super Mario 64”, “Super Mario Sunshine” et “Super Mario Galaxy”.

La collection Mario sera disponible sur Nintendo Switch le 18 septembre. Nintendo a repensé les classiques, les remakes pour le Switch offrent une résolution plus élevée, sont compatibles avec les Joy-Cons et devraient même contenir les bandes sonores des jeux. Rapports de Gamesradar.

Les jeux Mario en un coup d’œil

“Super Mario 3D All Stars” n’est bien sûr pas seulement intéressant pour les connaisseurs des originaux. Pour certains fans de Nintendo, la collection est la première chance de profiter des classiques. Pour les joueurs qui ne connaissent pas les jeux de la collection Mario, voici un bref aperçu:

«Super Mario 64» est sorti en 1996 pour la Nintendo 64 et est le premier jeu dans lequel Mario est autorisé à explorer un monde 3D. Le jeu consiste à rechercher des étoiles dans différents mondes et à libérer la princesse Peach des griffes de Bowser.

est sorti en 1996 pour la Nintendo 64 et est le premier jeu dans lequel Mario est autorisé à explorer un monde 3D. Le jeu consiste à rechercher des étoiles dans différents mondes et à libérer la princesse Peach des griffes de Bowser. “Super Mario Sunshine” est apparu en 2002 pour la GameCube. Dans ce jeu, Mario doit libérer un paradis de vacances d’une boue mystérieuse avec sa seringue à eau. La mécanique de la seringue à eau est au centre du jeu. Avec le gadget, Mario peut tirer de l’eau sur les ennemis et aussi flotter brièvement.

est apparu en 2002 pour la GameCube. Dans ce jeu, Mario doit libérer un paradis de vacances d’une boue mystérieuse avec sa seringue à eau. La mécanique de la seringue à eau est au centre du jeu. Avec le gadget, Mario peut tirer de l’eau sur les ennemis et aussi flotter brièvement. «Super Mario Galaxy» est sorti en 2007 pour la Nintendo Wii. Dans ce jeu, Mario parcourt la galaxie et explore différentes planètes où il doit résoudre de petites tâches. Pour les critiques et les fans, le jeu est toujours l’un des meilleurs titres 3D de Nintendo.

Le jeu ne semble disponible que pendant six mois

Curieusement, Nintendo envisage apparemment de vendre “Super Mario 3D All Stars” pour seulement six mois. Selon le communiqué de presse, il s’agit d’une offre limitée qui ne sera disponible qu’entre le 18 septembre et le 31 mars. On ne sait pas encore si cela s’applique uniquement à la version disque du jeu ou à la version numérique. Si vous voulez jouer aux classiques 3D sur le Switch, vous ne devriez pas prendre trop de temps avec l’achat pour être du bon côté.