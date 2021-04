Surpris nous sommes avec cette bande-annonce de Samurai Gunn 2

Pixels, sang, culture japonaise? Si vous aimez tout ça, coupable, vous vous amuserez comme un enfant avec la bande-annonce suivante pour Samurai Gunn 2.

Il a été annoncé il y a trois ans et peut-être avez-vous oublié ce jeu vidéo. C’est un titre intéressant de facture indépendante et de coupe rétro qui fait suite au titre publié sur PC en 2013. Vous pouvez voir comment il se passe avec le Bande-annonce de Samurai Gunn 2.

Son annonce en 2018 garantissait qu’elle atteindrait également la Nintendo Switch publiée par Double Fine, mais on ne sait pas si cette version continuera. Bien entendu, les responsables ont confirmé leur arrivée à Early Access pour cet été.

Scrambler et Peow Studio travaillent sur le projet et ont annoncé son arrivée sur le service Steam dans les mois à venir avec une nouvelle bande-annonce. Bien qu’ils n’aient pas donné de date précise.

Selon ses créateurs, le jeu sera en accès anticipé «Jusqu’à ce que nous ayons terminé le mode Aventure, que nous ayons terminé la bande dessinée et que nous développions le mode Versus avec de nombreux nouveaux personnages et niveaux«. Quelque chose que ses développeurs assurent que cela prendra environ un an.

À ce moment-là, ils écouteront également le support utilisateur, apportant des modifications ou ajoutant du contenu en fonction des commentaires de ceux qui y jouent, ce qui pourrait retarder un peu plus les plans.

La version Early Access comprendra trois modes de jeu: Aventure, Versus et Bande dessinée, avec prise en charge du multijoueur local et en ligne. Il y aura huit personnages jouables, 9 niveaux Versus et le premier fragment d’aventure, composé de 21 épisodes. En plus du premier des six chapitres de bande dessinée.

« ÀArmé d’une épée, d’un pistolet et de trois balles par vie, combattez ou survolez vos ennemis pour découvrir le mystère derrière la menace fantomatique de Gunn City. Chaque décision compte, car un seul coup vous sépare de la victoire ou de la défaite«, Il met dans l’onglet du jeu dans Steam.