Surprendre! Le flashback de la plateforme culte des années 90 obtient une suite

Ma Chambre d'Enfant Lit mi-hauteur enfant évolutif Rio Blanc 90x190 cm Couchage haut

Votre bout d’chou vient de fêter ses 6 ans ? Et si vous lui offriez un lit mi hauteur, qui pourra, au fil des années, suivre sa croissance ? A la recherche d’un couchage gain de place ? Découvrez le lit mi hauteur enfant évolutif Rio. Lit mi hauteur évolutif pour votre enfantLa collection Rio a été conçue suite à une écoute attentive de vos demandes concernant vos besoins et envies de modulation et de solution de rangement. Le lit mi hauteur enfant évolutif Rio répond donc à 2 besoins principaux : gain de place et modularité. Lit évolutif modulable avec 2 hauteurs de couchage :une version basse avec une hauteur sous le sommier de 71.5 cmune version haute avec une hauteur sous le sommier de 112 cm. Lorsque votre enfant a grandi et qu’il a besoin de plus d’espace ! Cette configuration est disponible avec l’option couchage haut. Elle est constituée de 2 colis supplémentaires, qui correspondent à une rallonge des montants bas, et à la rallonge échelle.A vous donc de choisir la configuration que vous souhaitez. Le couchage en hauteur convient uniquement aux enfants âgés d’au minimum 6 ans, pour des questions de sécurité. L’échelle est positionnable à droite uniquement.Le lit mi hauteur évolutif Rio peut également se transformer en 1 lit enfant avec barrières. Lit en hauteur gain de place Son espace sous le couchage va permettre à votre enfant de bénéficier, selon ses besoins et ses envies :d’un coin jeu (par exemple en plaçant une tente où il pourra s’amuser à jouer à cache cache)d’un coin détente/ lecture (en installant sous le lit mi hauteur quelques coussins colorés, poufs ..) Cet endroit peut aussi servir de coin papotage entre ami(s). N’oubliez pas d’installer quelques meubles de rangement, une lampe de chevet, pour créer un véritable petit cocon où votre enfant aimera se détendre avant de grimper dans son lit pour faire de jolis rêves. Lit mi hauteur design en bois massif blanc, pour filles et garçonsParticulièrement robuste, le lit en hauteur enfant évolutif Rio est fabriqué essentiellement en bois massif (piétements, pans, barrière de lit et de sécurité) et en panneaux de bois MDF (tête et pied de lit). Son sommier est en bois massif également. Il dispose de 14 lattes, et supporte jusqu’à 100 kg. La hauteur du matelas conseillée est de 15 cm maximum, afin de ne pas dépasser la hauteur de sécurité du couchage.Grâce à sa barrière à barreaux et à ses pieds en demi-ronds, il dispose d’un design à la fois ludique et très tendance. Il va donner un charme inouï à la chambre de votre enfant.Son coloris blanc, naturellement chaleureux et apaisant, va trouver sa place aussi bien dans la chambre de votre fille que dans la chambre de votre garçon. Misez sur le linge de lit, les accessoires de décoration pour créer à votre bout d’chou la chambre de ses rêves.En option avec le lit mi hauteur enfant évolutif -Rio : - Le matelas enfant NorwayMobilier à monter soi mêmeConception française, fabrication hors UE ( Brésil)Echelle positionnable à droite uniquement