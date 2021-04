Surnaturel Saison 15: Pourquoi la fin «  heureuse  » est toujours douce-amère

Le 10 octobre 2019, The CW a créé la quinzième et dernière saison de Supernatural, une série télévisée américaine de dark fantasy produite par Eric Kripke. Supernatural vient de diffuser son dernier épisode, mais les fans ne sont pas satisfaits de la conclusion tant attendue

Revoir:

Malheureusement, à la suite de l’épisode final tant attendu, Supernatural est le destinataire de cette ferveur. La saison 15 de Supernatural a été annoncée comme étant la dernière saison des Winchesters dans une vidéo d’annonce émouvante, et la première a lancé la saison en grand style.

Après que Chuck ait ouvert les portes de l’enfer, Sam et Dean ont été confrontés à une flopée de vieux ennemis, et une fois que l’orifice satanique était complètement fermé, une guerre cataclysmique contre le Tout-Puissant attendait. La saison 15 de Supernatural a été interrompue en raison de la pandémie de coronavirus, mais elle a repris en octobre 2020 pour une dernière série d’épisodes.

En raison de la mort du personnage principal et d’un combat relativement facile contre Chuck, la préparation de la finale de Supernatural s’était déjà avérée controversée. Le dernier épisode, intitulé «Carry On», suivra le même chemin de division. Les fans ont réagi à la conclusion de Supernatural avec une combinaison de déception amère et d’indifférence tiède.

Il y a des points positifs à trouver (surtout dans les performances de Jensen Ackles et Jared Padalecki, comme on pouvait s’y attendre), mais «Carry On» reçoit plus de critiques que d’éloges. Voici les débats les plus animés parmi les fans. Bien que de nombreux fans pensent que la finale de Supernatural méritait un scénario plus élaboré, l’épisode a également laissé une quantité frustrante de détails à l’imagination.

La mort des deux frères Winchester, le destin de la terre, le paradis se refait une beauté, etc. Seuls quelques épisodes finaux (tels que Lost) parviennent à répondre à toutes les questions sans réponse, mais Supernatural saute plusieurs des éléments essentiels.

Par exemple, qu’arrive-t-il au Bunker? Surnaturel aurait dû inclure une scène émotionnelle dans laquelle les clés du Bunker sont transmises à une nouvelle génération de chasseurs dans un moment de passage du flambeau, assurant aux téléspectateurs que le monde sera pris en charge sans Sam et Dean.

Pour de nombreux publics, la conclusion semblait précipitée, incorrecte et illogique. Les acteurs et l’équipe de « Supernatural » ont passé les 15 dernières années à divertir leurs fans avec des moments de méta-crossover, des œufs de trivia secrets, des blagues à l’intérieur et d’autres fonctionnalités spéciales. L’épisode final, d’autre part, semblait être une réflexion après coup – simplement une case à cocher avant de «passer» à d’autres entreprises.

