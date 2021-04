Surmonter l’histoire enseigne beaucoup

L’un des contes de fées les plus populaires de l’humanité, Cendrillon ou Gata Borralheira a habité l’imaginaire collectif pendant des siècles. La version la plus connue est celle de l’écrivain français Charles Perrault, de 1697, basée sur une nouvelle populaire italienne intitulée La gatta cenerentola («Le chat en caoutchouc»). Cependant, la version la plus ancienne est originaire de Chine, vers 860 avant JC. Une autre version célèbre est celle des frères Grimm, mais en cela il n’y a pas de figure de la fée marraine.

Cendrillon est une histoire de dépassement. L’héroïne subit la souffrance inhérente à la rivalité fraternelle, où elle est la fille négligée et humiliée. Mais il remporte la victoire sur les sœurs qui l’ont maltraité. Par conséquent, en plus de l’envie et de la rivalité, Cendrillon parle d’espoir.

Cette rivalité est un thème universel. Chaque enfant ressent ce sentiment par rapport à ses frères et sœurs, quel que soit son sexe. S’il n’y a pas de frères et sœurs, l’enfant peut en faire l’expérience en relation avec des cousins ​​ou des amis.

Le fait est que l’enfant se sent négligé et souffre de discrimination et d’humiliation. Nous appelons actuellement cela l’intimidation. Le cœur de l’histoire de Cendrillon est donc le désir naturel de la psyché humaine d’être reconnue comme spéciale et d’être transportée vers une existence supérieure et transcendante.

Après la mort de sa mère, elle vit avec sa belle-mère et ses deux filles. Le père est un être absent qui ne parle pas pour sa fille. Nous avons donc ici un problème unilatéral. La silhouette masculine est faible et incapable de la protéger.

C’est un moment critique dans la vie des enfants, où il y a une perte de paradis et où l’enfant perd son identification avec les figures parentales. Les parents sont vus comme des êtres imparfaits et à ce moment la création de l’ego commence, à travers le choc et le conflit.

Cendrillon procède ensuite au lavage, au repassage et à la cuisine pour sa belle-mère et ses sœurs. Elle s’endort également parmi les cendres. Les cendres représentent une humiliation et un déclin de classe sociale. Mais ils symbolisent aussi la contrition, l’humilité et l’opération alchimique mortificatio.

Cela signifie que l’aspect naïf et enfantin de la psyché de Cendrillon doit mourir avant qu’elle n’entre en contact avec son masculin. Elle reçoit également l’aide des animaux et de l’arbre où sa mère est enterrée pour qu’elle puisse aller au bal. Cela signifie que Cendrillon commence à faire confiance aux aspects de son inconscient liés à ses instincts et à l’héritage laissé par la Bonne Mère dans sa psyché.

Cendrillon va au bal trois fois, mais la dernière fois, le prince a ordonné au goudron de passer l’escalier et, lorsque la fille est passée, la chaussure sur son pied gauche était coincée. Le prince a pris la chaussure: elle était petite, gracieuse et tout en or.

L’or symbolise le Soi, le Soi, représentant quelque chose d’incorruptible. La chaussure symbolise la liberté, car elle rend nos pieds confortables et chauds pour que nous puissions aller où nous voulons. Le fait que les sœurs ne puissent pas mettre les chaussures de Cendrillon et se mutiler encore, signifie que personne ne peut vivre la vie d’autrui sans se mutiler. Le Soi nous envoie toujours ce que nous devons vivre, la part qui nous appartient et qui n’est que la nôtre.

La fin que nous connaissons. Cendrillon réalise sa rédemption et épouse le prince et les sœurs maléfiques sont aveuglées en se faisant transpercer les yeux par des pigeons. Et Cendrillon trouve à l’extérieur la reconnaissance qu’elle n’avait pas chez elle.