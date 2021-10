Surface Pro 8 : fuite des spécifications et de l’image de la nouvelle tablette Windows 11

Microsoft présentera mercredi un nouveau matériel lors d’un événement Surface. À l’avance, des détails techniques sur la prochaine Surface Pro 8 sont apparus. La fuite contient également une photo de la tablette, mais des doutes subsistent quant à son authenticité.

Les nouvelles informations sur la Surface Pro 8 proviennent du leaker Twitter @Shadow_Leak (via WinFuture). Selon son article, la tablette fonctionnera sur un processeur Intel Core de 11e génération. L’écran de 13 pouces devrait offrir un taux de rafraîchissement de 120 Hertz et le cadre de l’écran devrait être plus étroit qu’auparavant. De plus, les ports USB-A laisseraient place à deux ports Thunderbolt. Le SSD intégré est remplaçable.

L’image ne montre probablement pas la Surface Pro 8

Le leaker ne commente pas la source des spécifications. La photo jointe à l’article montre une tablette Surface répertoriée sur une boutique en ligne chinoise appelée Surface Pro 8. Rédacteur technique Zac Bowden de Windows Central cependant, sous le tweet indique que l’appareil à voir est un Image rendue de la Surface Pro X semble confusément similaire. Il a donc de forts doutes sur l’authenticité de la photo, mais considère certaines des spécifications techniques évoquées comme réalistes.

En fait, la conception de la prochaine Surface Pro 8 ne devrait pas beaucoup différer de la Surface Pro X (2020) – après tout, les bordures étroites de la tablette sont l’une des rares différences visuelles évidentes par rapport à la Surface Pro 7.

Événement de surface le 22 septembre

Heureusement, les conjectures se termineront dans deux jours. Microsoft dévoilera de nouveaux appareils Surface le mercredi 22 septembre. En plus de la Surface Pro 8, nous attendons également la Surface Go 3 et la Surface Duo 2 pliable. De plus, Windows 11 sera bien sûr un problème.

Vous pouvez suivre l’événement en direct le 22 septembre à partir de 17h, heure française.