Surface Laptop 4: ce qu’il faut savoir et quoi acheter

Le Surface Laptop 4 de Microsoft est le dernier ordinateur portable polyvalent de Microsoft, avec un choix de puces Intel Core de 11e génération (Tiger Lake) ou de processeurs Ryzen Surface Edition de deuxième génération de Microsoft, que Microsoft a co-conçus avec AMD.

Il y a beaucoup d’informations à traiter: quels Surface Laptop 4 pouvez-vous acheter? Combien coûte chaque Surface Laptop 4? Quelle est la vitesse du Surface Laptop 4 par rapport à la concurrence? Nous avons toutes les réponses que vous recherchez, ci-dessous.

Qu’est-ce que le Surface Laptop 4?

Le Surface Laptop 4 de Microsoft est la quatrième génération de la famille Surface Laptop. Comparé au Surface Pro 7+ de Microsoft, qui est une tablette 2-en-1 haut de gamme avec clavier amovible, ou au Surface Book, qui est un ordinateur portable hautes performances, le Surface Laptop est plus abordable et est conçu pour les utilisateurs grand public et les étudiants.

Le Surface Laptop 4 remplace le Surface Laptop 3 de 2019. Tout comme le Surface Laptop 3, cet ordinateur portable à clapet traditionnel est disponible dans les tailles d’écran 13,5 et 15 pouces.

La version Ryzen est un très bon ordinateur portable

À l’extérieur, le Surface Laptop 3 et le Surface Laptop 4 sont presque identiques. Nous avons examiné trois variantes du Surface Laptop 3 de 15 pouces: le Surface Laptop 3 avec Ryzen 5 Surface Edition, le Ryzen 7 Surface Edition et le Surface Laptop 3 for Business (Core i7).

En fonction du modèle Surface Laptop 4, vous aurez le choix entre quatre couleurs (noir mat, platine, bleu cobalt et grès) et un clavier doublé de tissu Alcantara ou revêtu de métal.

Le Surface Laptop 4 est-il bon?

Nous avons comparé le Surface Laptop 4 à d’autres appareils Surface, et nous avons examiné le Surface Laptop 4 par rapport à divers concurrents. En tant qu’appareil Surface, le Surface Laptop 4 est une excellente mise à niveau par rapport à tout autre Surface Laptop. Il fonctionne également très bien contre d’autres ordinateurs portables.

Quoi de neuf pour le Surface Laptop 4?

Microsoft propose le choix entre deux familles de processeurs pour le Surface Laptop 4: Intel Core de 11e génération (Tiger Lake) et la dernière génération de ses processeurs Ryzen Surface Edition, que Microsoft a co-conçus avec AMD. Microsoft vante également une durée de vie de la batterie nettement plus longue, bien que nos tests montrent que Microsoft assombrit l’ordinateur portable pour renforcer cette longévité.

Quels sont les processeurs Surface Edition à l’intérieur du Surface Laptop 4?

Le Ryzen 5 4680U Surface Edition et le Ryzen 7 4980U Surface Edition ont été co-conçus par Microsoft et AMD. Ils sont utilisés exclusivement pour le Surface Laptop 4 et ne sont pas vendus par AMD autrement.

Vous vous demandez peut-être pourquoi les puces Surface Edition sont basées sur les puces mobiles Ryzen 4000 construites sur l’ancienne architecture Zen 2 d’AMD, plutôt que sur les fondations Zen 3 des nouvelles puces Ryzen 5000 Mobile. Selon Microsoft, la technologie Ryzen 5000 n’était pas disponible lorsque l’entreprise a commencé à travailler avec AMD sur la conception il y a plus d’un an.

Le Ryzen 5 4680U est une puce à 6 cœurs et 12 threads, tandis que le Ryzen 7 4980U est une puce à 8 cœurs et 16 threads. C’est important, car le Ryzen 5 3580U et le Ryzen 7 3780U à l’intérieur du Surface Laptop 3 étaient tous deux des processeurs quad-core. Nous avons plus de détails dans notre histoire sur les nouvelles puces Surface Edition.

Devriez-vous acheter les versions Intel ou AMD du Surface Laptop 4?

Nous avons examiné le Surface Laptop 4 avec le processeur Ryzen 7, mais nous n’avons pas encore vu l’une des versions d’Intel. Fait intéressant, Microsoft a quelques conseils sur la version de Surface Laptop 4 que vous devriez acheter. Microsoft pense que la plupart des gens devraient acheter le Surface Laptop 4 avec ses propres processeurs AMD Ryzen Surface Edition.

En quoi les versions grand public et professionnel du Surface Laptop 4 sont-elles différentes?

Les configurations Microsoft Surface Laptop 4 for Business sont légèrement plus chères que les versions grand public car elles sont fournies avec le système d’exploitation Windows 10 Pro. Les versions grand public utilisent Windows 10 Famille. Les modèles professionnels et grand public sont par ailleurs presque identiques, à l’exception de certaines différences de configuration.

Quel est le prix du Surface Laptop 4?

Les prix des éditions grand public du Surface Laptop 4 varient de 999 € à 2399 € (PDSF). Les versions professionnelles du Surface Laptop 4 coûtent de 1099 USD à 2499 USD.

Où puis-je acheter le Surface Laptop 4?

La plupart des grands détaillants vendent désormais le Surface Laptop 4, y compris le Microsoft Store, Amazon et Best Buy. Il a commencé à être expédié le 15 avril.

Quelles sont les couleurs du Surface Laptop 4?

Les quatre couleurs de Surface Laptop sont le noir mat, le platine, le bleu glacier et le grès. Toutes les couleurs ne sont pas disponibles dans toutes les configurations.

Quelles versions du Surface Laptop 4 puis-je acheter?

Voici les versions du Surface Laptop 4 que vous pouvez acheter. Nous avons fourni des liens d’achat Amazon vers les versions grand public. Vous devrez sélectionner votre préférence de couleur sur le site Amazon. Toutes les configurations ne seront pas disponibles dans toutes les options de couleur.

13,5 pouces:

Ryzen 5/8 Go de RAM / 256 Go SSD: 999 € (Platine)

Ryzen 5/16 Go de RAM / 256 Go SSD: 1199 € (Platinum), disponible en deux semaines

Core i5 / 8 Go de RAM / 512 Go SSD: 1299 € (platine, bleu glace, grès, noir mat)

Core i5 / 16 Go de RAM / 512 Go SSD Supprimer le lien non produit: 1499 € (platine, bleu glace, grès, noir mat)

Core i7 / 16 Go de RAM / 512 Go SSD: 1699 € (platine, bleu glace, grès, noir mat)

Core i7 / 32 Go de RAM / 1 To SSD: 2299 € (noir mat)

15 pouces:

Configurations disponibles pour Surface Laptop 4 (Commercial)

13,5 pouces:

Ryzen 5/8 Go de RAM / 256 Go SSD: 1099 € (Platine)

Ryzen 5/16 Go de RAM / 256 Go SSD: 1299 € (Platine), disponible en huit semaines

Ryzen 5/8 Go de RAM / 256 Go SSD: 1699 € (noir mat)

Core i5 / 8 Go de RAM / 256 Go SSD: 1199 € (Platine)

Core i5 / 8 Go de RAM / 512 Go SSD: 1399 € (platine, bleu glace, grès, noir mat)

Core i5 / 16 Go de RAM / 512 Go SSD: 1599 € (platine, bleu glace, grès, noir mat)

Core i7 / 16 Go de RAM / 256 Go SSD: 1499 € (noir mat)

Core i7 / 16 Go de RAM / 512 Go SSD: 1799 € (platine, bleu glace, grès, noir mat)

Core i7 / 32 Go de RAM / 1 To SSD: 2399 € (noir mat)

15 pouces:

Ryzen 5/8 Go de RAM / 256 Go SSD: 1399 € (Platine)

Ryzen 7/16 Go de RAM / 512 Go SSD: 1799 € (noir mat)

Core i7 / 8 Go de RAM / 256 Go SSD: 1499 € (Platine)

Core i7 / 8 Go de RAM / 512 Go SSD: 1699 € (platine, noir mat)

Core i7 / 16 Go de RAM / 256 Go SSD: 1699 € (platine, noir mat)

Core i7 / 16 Go de RAM / 512 Go SSD: 1899 € (platine, noir mat)

Core i7 / 32 Go de RAM / 1 To SSD: 2499 € (noir mat)

