Surface Duo : la mise à jour vers Android 11 est arrivée !

Le Surface Duo original obtient enfin sa mise à jour vers Android 11. La nouvelle version Android apporte une nouvelle interface utilisateur, de nouvelles fonctions pour le Surface Pen et de nombreuses corrections de bugs.

Lorsque le Surface Duo original est sorti, Microsoft a en fait promis aux utilisateurs des mises à jour régulières d’Android, rapporte Windows Central. Hormis quelques corrections de bogues, des améliorations de stabilité et des correctifs de sécurité mensuels, il n’y a pas eu de mise à jour majeure des fonctionnalités jusqu’à présent. Cela change maintenant avec Android 11.

La mise à jour vers Android 11 a une taille d’environ 2,4 Go et est actuellement distribuée au Surface Duo. Les utilisateurs qui ne reçoivent pas de notification de mise à jour automatique peuvent essayer de déclencher la mise à jour manuellement via « Paramètres > Système > Mise à jour du système > Vérifier les mises à jour ».

Tout est dans la mise à jour Android 11

En plus des corrections de bogues, les utilisateurs peuvent enfin s’attendre à de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, OneNote peut désormais également être démarré en cliquant sur le bouton supérieur du stylet Surface. Cette fonction est déjà connue du Surface Duo 2. De plus, les utilisateurs peuvent spécifier quelles applications doivent être automatiquement distribuées sur les deux écrans.

Une nouvelle application Photos basée sur OneDrive, une prise en charge étendue du stylet Surface, des widgets mis à jour et une nouvelle mise en page dans les paramètres sont également frais. Vous pouvez trouver plus de modifications et de nouvelles fonctionnalités de la mise à jour Android 11 dans le journal des modifications officiel de Microsoft.

Y a-t-il de l’espoir pour Android 12L ?

La mise à jour vers Android 11 pour les utilisateurs du Surface Duo d’origine est certainement une bonne idée. Une confirmation pour la mise à jour vers Android 12L aurait été encore mieux. Android 12L est une version spéciale d’Android qui est adaptée aux smartphones avec de grands écrans et aux tablettes et qui est également optimisée pour une utilisation sur deux écrans. Mais y a-t-il un espoir pour la mise à jour ?

Selon Windows Central, il y a au moins une lueur d’espoir. Des sources censées être familières avec les plans de Microsoft affirment que Microsoft travaille sur une version interne pour Android 12L. Cependant, il n’y a pas de date pour la sortie d’une version officielle. On peut également se demander si l’éventuelle mise à jour Android 12L viendra également pour le Surface Duo d’origine ou apparaîtra exclusivement pour le Surface Duo 2. La sortie officielle d’Android 12L est prévue pour le premier semestre 2022.