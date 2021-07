Surface Duo 2: l’image de fuite montre une triple caméra

Le Microsoft Surface Duo 2 s’est montré sur quelques photos non officielles. Vous pouvez voir les dos d’un modèle blanc et noir. Par rapport à son prédécesseur, la triple caméra se fait particulièrement remarquer. Il ne devrait pas tarder à être publié.

Le Surface Duo 2 devrait arriver sur le marché dès septembre ou octobre. Comme son prédécesseur, le smartphone dispose de deux écrans connectés l’un à l’autre via une charnière. Ceci est particulièrement utile pour le multitâche avec plusieurs applications. Le dôme de la caméra, qui dépasse assez clairement de l’arrière de l’une des moitiés, est visible sur les photos divulguées. Les photos sont apparues pour la première fois sur la chaîne YouTube de Tech Rat et, selon Windows Central, montrent un prototype presque terminé. Le design pourrait changer un peu, ce qui devrait être le cas notamment avec le dôme de la caméra.

Suface Duo 2 avec une technologie haut de gamme

En plus de l’appareil photo principal, il devrait y avoir un objectif pour l’ultra grand-angle et un pour les enregistrements au téléobjectif. Le lecteur d’empreintes digitales sera apparemment logé dans le bouton d’alimentation sur le côté droit et le port USB-C est là en bas. Contrairement à son prédécesseur, qui disposait déjà d’un processeur obsolète à sa sortie, le Surface Duo 2 devrait être équipé d’un Snapdragon 888 actuel comprenant un modem 5G et une puce NFC.

Le Galaxy Z Fold 3 devient un concurrent sérieux

La question du prix reste ouverte. Le premier Surface Duo a été jugé trop cher par de nombreux testeurs, en revanche il coûte moins cher que les smartphones à écrans pliables comme le Galaxy Z Fold 2. Le Surface Duo 2 devra concurrencer le Galaxy Z Fold 3 et peut être inestimable. Il n’y a toujours pas de date de présentation officielle pour le nouveau Surface Duo, mais Samsung présentera le Galaxy Z Fold 3 le 11 août.