Sur WhatsApp, vous pouvez protéger les discussions enregistrées avec un mot de passe

Le Chat WhatsApp ils sont protégés par un cryptage de bout en bout, ce qui signifie que même les gestionnaires d’applications ne peuvent pas les lire. Cependant, une couche de protection supplémentaire sera bientôt appliquée même aux sauvegardes cloud, c’est-à-dire ces archives qui vous permettent de récupérer des conversations après avoir réinstallé l’application sur un autre téléphone et qui pour le moment ne sont pas aussi protégées. L’anticipation est venue de WABetaInfo, qui a trouvé des indices sursaisie du mot de passe pour la protection de ces archives.

Comment fonctionnent les sauvegardes dans le cloud WhatsApp

Contrairement aux conversations WhatsApp qui se trouvent dans la mémoire du téléphone, les sauvegardes cloud ne sont pas protégées par les algorithmes WhatsApp. Ces archives viennent enregistré dans le stockage cloud Versions de Google Drive pour WhatsApp pour Android et iCloud pour WhatsApp pour iPhone. Conserver ces archives sont donc Google et Apple: les deux multinationales protègent les données sur leurs serveurs avec des systèmes de cryptage propriétaires, mais dans le passé, elles ont déjà collaboré avec les gouvernements et les forces de l’ordre pour remettre ces données entre les mains des autorités locales.

Les nouvelles arrivent

Pour cette raison, les développeurs de WhatsApp envisageraient d’ajouter un niveau de sécurité supplémentaire à ces archives, et dans ce cas de les protéger avec un mot de passe. Selon les captures d’écran obtenues à partir de WABetaInfo, lors de l’enregistrement des sauvegardes en ligne, les utilisateurs pourront choisir un mot-clé d’au moins 8 caractères qui sera ensuite demandé lors de la restauration de la sauvegarde après une nouvelle installation d’application. La mesure n’aura pas seulement pour but d’autoriser l’accès à la sauvegarde comme cela se produit déjà avec l’insertion du code PIN pour l’authentification à 2 facteurs, mais rendra toute la sauvegarde inutilisable si elle n’est pas accompagnée du mot de passe.

Les archives resteront donc inviolables même en cas de prise de possession par des hackers ou des autorités du compte cloud des propriétaires; par contre, oublier le mot-clé aura pour effet désagréable de rendre toute la sauvegarde inutile. Les développeurs rendront cet aspect très clair lors de l’introduction de la nouveauté, qui arrivera sur les smartphones dans un proche avenir.

