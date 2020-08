Sur Whatsapp, Vous Pouvez Faire Taire Les Chats "pour Toujours"

WhatsApp travaille sur une série d’innovations concernant une nouvelle fonctionnalité «Désactiver pour toujours» des chats les plus ennuyeux, l’expiration des messages et l’accès multi-appareils. Selon un récent rapport WABetaInfo, l’application de messagerie bien connue pourrait vous faire silence pour toujours les chats auxquels vous ne participez pas grâce à la nouvelle fonction qui remplacera l’option “1 an” actuellement disponible dans les paramètres, et bien plus encore.

La dernière version bêta de WhatsApp contiendrait un nouveau paramètre de discussion “Mute Always” qui permettra aux utilisateurs de mettre en silence indéfiniment toute discussion ou discussion de groupe. La fonctionnalité apparaît dans l’option Notifications audio dans une discussion particulière et remplace l’option de 1 ans actuellement disponible dans les paramètres. Cette fonctionnalité a été identifiée dans la version Android 2.20.197.3 et est actuellement en cours de développement. Il semble que l’option permettant de toujours désactiver une discussion ne s’affiche que lorsque vous recevez au moins cinquante et un messages d’une seule discussion.

Avec la fonction «Toujours désactiver», WABetaInfo a également identifié d’autres changements sur lesquels WhatsApp travaille et qui concernent les «messages expirant» et «l’accès multi-appareils». Déjà début mars, la nouvelle s’était répandue sur ces nouvelles fonctions mais WhatsApp a récemment commencé à les tester. Quant à la fonctionnalité du messages expirant, des améliorations ont été apportées à l’interface de la version bêta 2.20.197.4 d’Android dans laquelle les utilisateurs ont la possibilité non seulement de choisir combien de temps les nouveaux messages peuvent rester dans le chat avant de disparaître, mais aussi que tous les messages expirant ils peuvent être automatiquement supprimés d’un chat après sept jours.

Dans la version bêta 2.20.196.8 de l’application, une nouvelle interface a été introduite pour permettre aux utilisateurs de gérer tous leurs appareils connectés. Pour profiter de cet accès, multi-appareil vous devez toucher l’option dans le menu en trois points qui ouvre une nouvelle section sur l’application qui répertorie tous les appareils connectés et offre aux utilisateurs la possibilité de connecter un nouvel appareil ou de se déconnecter d’un appareil connecté avec une seule touche. Enfin, toujours selon ce que révèle WABetaInfo, il existe également des améliorations à l’interface utilisateur pour la fonction “Mode de recherche avancée” vous permettant de sélectionner des balises telles que audio, vidéo, documents, liens, GIF, lors de la recherche d’un élément envoyé ou reçu dans un chat. Il est à noter que toutes ces actualités sont encore en cours de développement et ne sont pas encore disponibles dans l’appli mais elles pourraient l’être prochainement.