Sur WhatsApp, vous pouvez discuter avec le support technique: voici comment

Ce ne sera probablement pas les conversations les plus mémorables de tous les temps, mais ce sera bientôt possible entrer en contact via le chat avec le support technique de WhatsApp, le tout directement dans l’application de messagerie instantanée. Les premiers rapports concernant l’activation de la nouveauté sont arrivés ces derniers jours d’abonnés ayant accès aux versions préliminaires de l’application, mais bientôt la nouvelle fonction sera étendu à l’ensemble de l’utilisateur de la plate-forme.

Le support technique via le chat est une fonctionnalité sur laquelle les développeurs WhatsApp travaillent depuis un certain temps, à tel point qu’il y a quelques jours, la fonctionnalité a été interceptée par la communauté WABetaInfo qui l’a brièvement décrite après avoir analysé le code source de l’application. La nouveauté est unextension du module normal déjà présente au sein de WhatsApp conçu pour donner aux utilisateurs la possibilité de signaler un bug ou un problème technique de l’application aux développeurs: à ce jour, le système permet de décrire les problèmes rencontrés sur la plate-forme avec une description textuelle et d’éventuels écrans d’accompagnement, mais ne permet pas une réelle interaction avec le support technique de l’application.

Avec l’une des prochaines mises à jour, la case à remplir lancera un vrai chat identique dans la forme à toute conversation WhatsApp. Le contenu restera protégé par cryptage, tandis que pour répondre il y aura d’abord un chatbot qui confirmera qu’il a bien reçu un rapport, puis suivi d’une réponse dans les 48 heures. L’idée est que les problèmes déjà résolus ou connus sont gérés au travers de réponses pré-remplies, tandis que pour enquêter sur des bugs encore inconnus ou proposer une assistance plus spécifique, un opérateur en direct peut intervenir dans le chat.

Comment accéder au support technique via le chat sur WhatsApp

La nouvelle arrive sur les versions Android et iOS de WhatsApp, mais on ne sait pas exactement quand elle fera ses débuts sur tous les smartphones. Vérifier son activation est simple: il suffit de visiter les paramètres de l’application, et en particulier la section Contactez-nous dans la section Aide. Si la fonctionnalité a déjà été activée, un avertissement en bas de l’écran anticipera que le rapport démarrera une discussion (une boîte de dialogue précisera alors que la conversation restera cryptée); sinon, pour obtenir une assistance technique via le chat, attendez un peu plus longtemps quelques jours ou quelques semaines.

