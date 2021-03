Sur WhatsApp, vous pouvez changer la couleur des chats et des graphiques

Whatsapp elle évolue rapidement et est sur le point de devenir plus qu’une simple plateforme de messagerie instantanée. Le rôle du service sera encore plus central dans la stratégie de Facebook et c’est pour cette raison que le groupe a depuis longtemps commencé à y consacrer de plus en plus d’attention pour rendre l’application plus complète et agréable à utiliser; la prochaine nouveauté de ce point de vue pourrait être nouvelles couleurs de l’interface, que les utilisateurs peuvent décider de modifier pour donner à l’application un look plus approprié à vos goûts.

L’actualité a été brièvement décrite sur Twitter par WABetaInfo, la communauté d’utilisateurs qui ont régulièrement accès aux versions préliminaires de l’application. Dans le twitter qui rapporte les nouvelles, il est simplement fait savoir que « WhatsApp développe une fonction qui vous permet de changer certaines couleurs dans l’application », ajoutant cependant que des nouvelles spécifiques à cet égard n’ont pas encore émergé. La rareté des informations suggère que les nouvelles ne sont peut-être pas au coin de la rue; d’autre part, le blog rapporte des rumeurs presque toujours exactes.

La situation présente

Pour le moment, il est déjà possible de changer d’arrière-plan en conversations en utilisant des couleurs unies ou des images, mais la palette de l’interface graphique reste inchangée du point de vue chromatique, divisée uniquement dans la version dédiée au thème de la lumière et dans les nuances conçues pour le thème sombre. D’autre part, versions non officielles de l’application telles que WhatsApp GB ils vous permettent de modifier des éléments tels que les en-têtes de chat et les icônes en changeant leur couleur dominante comme vous le souhaitez.

Le compromis

Cette dernière approche est probablement loin de ce que les gestionnaires de WhatsApp ont à l’esprit – qui ne permettra probablement pas aux utilisateurs de trop s’écarter de la couleur verte typique de la plate-forme de messagerie. Cependant, les développeurs peuvent avoir dans les travaux un milieu, avec certains éléments principaux fixés en vert et d’autres modifiables en leur apportant des couleurs et des nuances similaires à celles mises à disposition pour les arrière-plans de couleur unie.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂