Sur WhatsApp, vous pouvez à nouveau écouter les voyelles avant de les envoyer

Beaba Ecoute-BB BEABA Ecoute bébé avec vidéo Z

Surveillez le sommeil de votre bébé facilement, dès sa naissance, grâce à un écoute-bébé doté de nombreuses fonctionnalités. Grâce à sa grande portée en intérieur et en extérieur, profitez de votre temps libre tout en gardant un oeil sur votre bébé. Sa vision nuit et sa fonction berceuse vous aident à passer de bonnes nuits. L'esprit tranquille lors du sommeil de bébé L'Ecoute-BB BEABA Zen+ 920294 vous permet de surveiller le sommeil du bébé à distance, simplement et facilement. Pratique et nomade, il s'emporte partout avec vous pour être toujours informés de ce qu'il se passe dans la chambre de votre enfant, à tout moment, pour vous permettre de profiter de votre temps libre. La surveillance de votre Ecoute-BB BEABA Zen+ 920294 est visuelle et sonore, pour être en contact permanent avec votre bébé. La vue panoramique vous permet d'avoir un oeil sur l'entièreté de son lit. De bonne qualité, l'image dispose aussi d'une vision de nuit pour plus de sérénité et de sécurité lors du sommeil de votre bébé. Sérénité et sécurité Le Ecoute-BB BEABA Zen+ 920294 dispose d'une multitude de fonctions différentes, comme le capteur de température, qui vous indique la température de la pièce, pour qu'il n'y fasse ni trop chaud ni trop froid. Une alarme, un minuteur repas, et un détecteur de mouvement sont également disponibles. Votre Ecoute-BB BEABA Zen+ 920294 possède une option berceuse et ses 4 comptines, pour apaiser bébé et l'aider à s'e