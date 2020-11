Sur WhatsApp pour iOS vient la barre de recherche pour les autocollants

le autocollants sur WhatsApp ils représentent l’une des possibilités les plus intéressantes et les plus variées pour communiquer avec des contacts sans avoir à utiliser de mots, mais souvent trouver le bon adhésif n’est pas facile – surtout si le catalogue de ceux installés dans l’application est de taille généreuse. Cependant, bientôt dans l’application, il sera possible de trouver les autocollants les plus adaptés à chaque situation grâce à un spécial barre de recherche qui vous permettra d’identifier chaque élément à l’aide des mots-clés qui le définissent. La fonctionnalité avait déjà fait ses débuts en avant-première sur certaines versions préliminaires de l’application dédiée aux smartphones Android, mais WABetaInfo a signalé que la nouveauté est arrivée même sur ceux pour iOS – un signe que les développeurs sont probablement à un pas d’activer le nouvel outil également pour le grand public.

La fonction de recherche apparaît en même temps que le sélecteur d’autocollants, qui doit être appelé ouvrir une conversation et en appuyant sur bouton emoji qui apparaît à gauche de la case dédiée à la saisie de texte. L’interrupteur fera apparaître le panneau des émoticônes, ainsi que le sélecteur positionné en bas qui vous permet de passer aux gifs ou autocollants animés. Appuyez sur le bouton des autocollants pour ouvrir le catalogue d’autocollants habituel, qui dans les dernières versions de l’application devrait également inclure le symbole d’une loupe en bas à gauche. C’est là que se cache la nouvelle fonctionnalité – appuyez sur le bouton pour accéder à un nouveau panneau qui vous permettra de parcourir les autocollants de deux nouvelles façons.

Un apparaîtra en haut de la nouvelle fenêtre champ de recherche intitulé Rechercher des autocollants, qui vous permettra de trouver l’autocollant souhaité parmi tous les packs d’autocollants déjà installés sur le téléphone; dans la boîte il sera possible d’insérer des éléments de texte mais aussi des emojis, qui rappellent l’apparence ou les concepts exprimés par l’autocollant à rechercher. Alternativement, une série d’onglets immédiatement en dessous divise les autocollants obtenus à partir des différents packages les regrouper par catégories tels que l’amour, les salutations, heureux, triste et en colère. La nouveauté servira à rendre plus populaire un élément intéressant mais encore sous-utilisé de l’application, mais à pouvoir l’exploiter sur iOS cela peut prendre quelques jours de plus.