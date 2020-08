Sur WhatsApp, la recherche avancée permet de trouver des photos, des vidéos et des documents dans les chats

Bientôt sur Whatsapp il sera possible de trouver facilement les autocollants parfaits à envoyer dans chaque conversation grâce à une fonction de recherche spécifique, mais les développeurs d’applications ont presque terminé le travail sur une autre fonction de recherche qui sera beaucoup plus utile: une recherche globale qui permettra de trouver quelque chose dans les conversations; non plus seulement le texte des messages, mais aussi des photographies, des gifs envoyés, des documents, des liens attachés et des vidéos. La fonctionnalité existe depuis un certain temps sur les iPhones, mais son arrivée sur les téléphones Android la mettra entre les mains de centaines de millions de personnes.

Comment fonctionne la recherche avancée sur WhatsApp

La fonctionnalité de recherche avancée est présentée de manière très simple: on y accède depuis l’écran principal de WhatsAppen appuyant sur le bouton avec la loupe dans la barre supérieure. À ce stade, sous la barre de recherche, vous pouvez spécifier si vous souhaitez rechercher une photo, une vidéo, un lien, un gif animé, un fichier audio ou un document; à l’intérieur de la zone de texte, il suffit de taper les mots liés au matériau à rechercher. En quelques secondes, l’application revient tous les résultats qui répondent aux critères, divisé par le chat d’appartenance; si le type de matériau recherché n’a pas été spécifié, la fonction vous permet d’affiner les résultats en sélectionnant cet aspect ultérieurement.

Recherche avancée WhatsApp il ne permet pas de sonder l’intérieur du matériau échangés dans des conversations. Bref, il ne peut pas lire des écrits sur des photos ou des documents, ni interpréter les mots prononcés dans un audio ou une vidéo: il s’agit plutôt d’une recherche textuelle, restreinte aux descriptions attachées au matériel envoyé. Cependant, la fonction est très utile, également parce qu’elle fonctionne universellement sur toute la base de données bavarder; grâce à la recherche avancée, il n’est pas nécessaire de répéter le même type de recherche dans plusieurs conversations.

La nouveauté subit les dernières touches et est toujours en cours de test, c’est pourquoi tous les utilisateurs ne pourront pas initialement y accéder. Une condition est que l’application soit mise à jour au moins vers la version 2.20.197.7 (actuellement une version bêta), mais tous les utilisateurs qui la satisfont ne pourront pas accéder à la recherche avancée. Cependant, l’arrivée sur tous les appareils devrait être une question de quelques jours.