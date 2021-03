Sur Twitter, le bouton d’annulation est prêt pour les gazouillis sortants: c’est comme ça et à quoi ça sert

Depuis quelques années après la naissance de Twitter, les utilisateurs ont commencé à se plaindre d’un problème qu’ils ressentaient avec angoisse: l’impossibilité de modifier les tweets déjà postés en corrigeant les erreurs découvertes trop tard. Les dirigeants n’ont jamais accordé cette possibilité, car corriger ce qui a été publié aurait rendu le réseau social substantiellement inutile ou dangereusement influencé comme moyen d’information et d’échange d’opinions. Ces jours-ci, cependant, les développeurs testent une fonctionnalité qui permettra à de nombreux utilisateurs d’éviter de se tromper en corrigeant les erreurs avant qu’elles ne se retrouvent aux yeux de tout le monde: a Bouton Annuler, ce qui met un frein à la publication de tweets même après avoir donné l’ordre de les envoyer.

Le bouton chronométré

La nouveauté a été interceptée par le développeur Jane Manchun Wong, qui est depuis longtemps un expert dans la recherche de fonctionnalités non officielles dans les applications et les réseaux sociaux les plus populaires. Selon ce qui est montré sur Twitter, le bouton d’annulation devrait avoir un but très limité: donner des tweets aux auteurs quelques secondes de plus pour repenser ce qu’ils sont sur le point de publier avant que le contenu ne se termine à la vue de tous. Selon Wong, le bouton sera en effet affiché directement dans la boîte de dialogue qui notifie que le tweet a été envoyé. À l’intérieur de la clé se trouvera un barre de défilement qui avertira les utilisateurs du temps qu’il leur reste pour appuyer dessus; une fois que la fenêtre accordée a expiré – d’une durée d’environ 5 secondes – le tweet se retrouvera dans la chronologie des abonnés et des autres utilisateurs.

À quoi sert le bouton d’annulation sur Twitter?

En bref, la fenêtre « Tweet envoyé » dira un mensonge partiel: le twitter à ce moment-là sera mis en file d’attente pour soumission, mais il sera effectivement transféré lorsque la minuterie aura expiré. Il s’agit d’une solution similaire à celle déjà adoptée par d’autres applications telles que Gmail, qui donne aux utilisateurs quelques secondes de plus pour repenser les e-mails qu’ils laissent avant de partir. En bref, toute personne qui constate une erreur avec un délai expiré devra décider de conserver l’intervention telle quelle ou supprimez-le avec toutes les interactions qu’elle a généré, c’est pourquoi la nouveauté en cours de traitement n’est pas une véritable révolution.

Plutôt, c’est un solution de compromis conçu pour donner aux utilisateurs ce qu’ils voulaient – c’est-à-dire un moyen de ne pas être obligé de supprimer des tweets déjà publiés simplement parce qu’ils ont été touchés par des fautes de frappe ou des inexactitudes – sans pour autant montrer le côté des abus de la part de manipulateurs experts. Pour savoir quand et sous quelle forme la nouveauté fera ses débuts sur les smartphones, nous devrons cependant attendre.

