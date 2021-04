Sur Tiktok, il y a un chien qui parle. Et cela provoque une révolution dans la recherche animale

Bunny a 20 mois, un tapis bavard avec 70 mots associés à des concepts et six millions de followers sur TikTok qui l’adorent.

Cela se produit dans les deux vidéos les plus populaires de son carrousel, assez représentatives de la façon dont Bunny traite le monde au quotidien: « Nous » + « nous aimons » + « vous » + « pourquoi » + « il est parti », dit le chien en novembre 2020. «On aime qui?», pense sa propriétaire Devine. « Papa? », En déduit-elle. Le travail mental que l’animal a fait, selon cette femme qui prétend ne pas être du tout une experte en science canine, consiste à assembler un pronom pluriel avec un mot émotionnel, une question et un verbe au passé. «Où est passé papa? Il est parti chercher de la nourriture et sera bientôt de retour! »Devine répond à Bunny. Même réponse: « papa » + « au revoir ».

Des mois plus tard, Bunny commence à poser des questions difficiles à son soignant. « Dormir » + « pourquoi ». Qu’est-ce qui nous fait dormir? », A-t-elle dû expliquer, confuse par le langage limité disponible sur le tapis. «Parce que» «heureux». Parce que cela nous rend heureux, a-t-il expliqué.

Il est facile de comprendre le succès du compte. Devine parle toujours avec l’animal avec patience et affection, mais sans simplifier son discours, en prononçant des phrases complètes et non les simples commandes du type «s’asseoir» ou «attendre» que les éleveurs ont tendance à leur enseigner. En attendant les réponses de Bunny, nous pouvons presque apprécier ses rouages ​​mentaux travaillant à travers le cocktail d’informations, et ses réponses contiennent presque toujours une sorte de ruse, comme celle d’un très jeune enfant. C’est inconfortable, à cause de son intelligence, mais en même temps fascinant et excitant.

Dans le sillage de la popularité de la mascotte sur TikTok beaucoup de gens encouragent à pratiquer avec les leurs, et ces expériences domestiques ont fini par sauter dans les institutions: ils disent dans The Verge qu’un département du Laboratoire de Cognition Comparée de l’Université de Californie à San Diego organise le travail de 700 volontaires, propriétaires de chiens, de chats et même de chevaux.

Dans ce programme virtuel, les scientifiques décident comment configurer les tapis de communication et les défis linguistiques à pratiquer avec les animaux chaque semaine. Puis dans le laboratoire, les images enregistrées par les volontaires sont analysées, qui sont également des enregistrements continus de 24 heures pour empêcher les participants d’envoyer des sélections biaisées de clips, pour faire croire au monde que leurs collègues sont plus intelligents qu’ils ne le sont en réalité.

Et quelles choses sont analysées? Le premier, les différences d’apprentissage possibles selon les espèces, les races et les âges des sujets. Le second et peut-être plus intéressant, si ces animaux manifestent des capacités de communication que l’on croyait exclusives aux personnes, comme le déplacement temporel et spatial des phrases.

En quoi les réalisations de Bunny diffèrent-elles des autres expériences linguistiques célèbres avec des animaux? En cela, bien que l’on sache que les chiens ou les primates sont capables de mémoriser de longues chaînes de concepts associés à des symboles ou qu’ils savaient communiquer des émotions, nous sommes ici confrontés aux subtilités les plus curieuses du langage. Il y a beaucoup à démêler dans ce « nous » + « nous aimons » + « vous » + « pourquoi » + « parti » dont nous avons parlé plus tôt.

Et ici, une sélection de choses que Bunny a réussi à dire:

Ma jambe me fait mal (pour que son propriétaire puisse enlever une épine qu’il avait)

– Je veux aller pour une promenade. – Lorsque? – Bientôt, aujourd’hui.

– On va se promener. – Non, nous avons fini pour aujourd’hui. – Non s’il vous plaît

Je veux que nous arrêtions d’être sur le canapé et que nous montions avec papa

– Tu vas bientôt faire une promenade avec papa – je suis allé me ​​promener avec papa

– Je t’aime, Bunny – Je t’aime aussi. Salut chat!