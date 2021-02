Sur TikTok, il n’y a pas que de la négativité: tous les défis positifs (qui ont changé des vies)

La plate-forme de partage de vidéos TikTok s’est retrouvée sous les projecteurs ces dernières semaines en raison de l’histoire d’Antonella Sicomero, la jeune fille de 10 ans qui a étouffé à Palerme pour un jeu dangereux qui, cependant, ne sait pas encore où elle a été apprise; sur le téléphone portable des petits enquêteurs ils n’ont trouvé aucune trace de ce que les médias avaient déjà défini comme un défi social. Il est vrai que les modérateurs sont parfois confrontés à des défis peu édifiants voire dangereux, qui représentent pourtant des exceptions dans un paysage de tendances dans l’ensemble positif.

Il le sait bien Nathan Apodaca, qui avec un tiktok apparemment banal est soudainement devenu célèbre dans le monde des utilisateurs d’applications. Un clip dans lequel il boit du jus de fruit sur son longboard a fini par attirer l’attention de dizaines de millions de personnes, dont le fabricant de jus qui a décidé de le récompenser pour avoir fait la publicité du produit par inadvertance; il y avait des milliers d’imitateurs.

Parmi les défis les plus populaires de l’année dernière abondent ceux basés sur la danse – comme le Défi Renegade de la jeune femme Jalaiah Harmon. Pour sa chorégraphie originale, la jeune fille est devenue une célébrité aux États-Unis et au-delà; sa danse a suscité des réinterprétations qui ont été vues collectivement 2,4 milliards de fois.

En suivant le Défi des lumières aveuglantes, de nombreux influenceurs de la plateforme ont réussi à amener des centaines de milliers d’utilisateurs à danser avec leurs parents et grands-parents pour publier le résultat en ligne. Les clips qui sont sortis du défi ont été visionnés plus de 3 milliards de fois et ont inspiré des millions de personnes.

En plus des danses, les défis sur TikTok ont ​​eu d’autres aspects de la vie quotidienne en tant que protagonistes, tels que le cuisine. Dans le défi de la bombe au chocolat chaud, les utilisateurs se sont défiés dans une recette gourmande, même si décidément calorique. Le résultat de ces défis sont généralement des milliers de vidéos qui impliquent les utilisateurs dans la préparation de plats de toutes sortes.

Allons Conseils de beauté à la santé, en passant par le contenu comique et éducatif, TikTok propose un contenu qui divertit et informe petits et grands d’une manière difficile à comprendre pour ceux qui sont habitués à d’autres médias, mais pas nécessairement nuisibles ou dangereux. En bref, c’est une plate-forme nettement plus complexe que la façon dont elle a été peinte (cependant, à partir d’informations inexactes) ces dernières semaines.

Cela dit, l’application reste ne convient pas aux enfants pour plusieurs raisons. La première est que de temps en temps, des défis dangereux ont réussi à filtrer à travers les systèmes de modération de la plateforme – bien que pour une courte période: c’est le cas de Défi des pods de marée dans lequel les utilisateurs ont ingéré des capsules de détergent. La seconde est que certains contenus, bien que ne faisant pas partie de vrais défis, pourraient nuire à leur sensibilité ou être tout simplement inappropriés. C’est aussi pour cette raison que les modérateurs ont inclus un système de contrôle d’accès ce qui n’est cependant pas insurmontable; le contrôle par les parents et ceux qui supervisent l’utilisation des appareils reste fondamental, ainsi qu’une relation de dialogue constant et ouvert avec les enfants qui ont le bon âge pour utiliser l’application.

