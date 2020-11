Sur Steam, le vortex des bas prix et de la dévaluation

Consommation éthique dans les moments difficiles

Un spectre plane sur l’industrie du jeu vidéo: le spectre des offres. En faveur de ce spectre, toutes les puissances de l’industrie, les consoles et les magasins, Epic et Steam, les services d’abonnement et les offres groupées hebdomadaires ont été conjurés dans un sac à dos. Il est vrai que cette introduction peut être pour le moins étrange, car au final les spectres qui pèsent sur cette industrie sont des produits du système actuel, où le consumérisme règne et que tout traîne, car comme Attila, là où il passe, l’herbe ne repousse plus . Evidemment je ne suis pas né hier, et nous savons tous que ce phénomène n’est ni particulier, ni étrange, ni nouveau, il est dû à une culture qui échappe à notre contrôle et qui, comme un mauvais présage, revient chaque année. Le Black Friday est juste une autre excuse, avec les soldes d’hiver, le Cyber ​​Monday ou n’importe lequel des autres trucs inventés pour créer des besoins là où il n’y avait rien auparavant, auxquels je ne peux pas non plus échapper.

Steam s’est habillé pour nous apporter, une fois de plus, ses offres saisonnières, puisque du 25 novembre dernier à demain, 1er décembre, les offres d’automne se déroulent, d’où un grand nombre de titres, issus les plus récents aux jeux déjà vintage, se sont joints pour baisser leurs prix. Je ne peux pas lister tous les jeux de ma liste de souhaits qui, en raison de cette réduction, me mettent l’eau à la bouche en pensant à les posséder tous en même temps, ainsi que ceux que j’ai déjà et j’imagine qu’ils auront également rejoint les offres. Il y a des centaines et des centaines, tellement de jeux que je ne pourrai guère me passer, même s’ils m’ont donné plusieurs vies pour me concentrer sur eux. Je voudrais en sauver certains, que je laisserai dans la liste à côté.

Chat Roboto: 2,3 €

2,3 € Enfers: € 16,79

€ 16,79 Extérieurs sauvages: € 13,64

€ 13,64 Noita: € 14,24

€ 14,24 Disco Elysium: 27,99 €

27,99 € Cartographe Mu: 0,79 €

0,79 € Les dieux regarderont: 2,24 €

2,24 € Journaux d’un concierge de port spatial: 2,49 €

2,49 € Ruiner: 4,99 €

4,99 € Et mon achat, Tuer la flèche: € 10,49 A lire : iPad Air 4: les images montrent une tablette Apple sans bouton d'accueil

Ces problèmes, comme je l’ai déjà mentionné, nous ont donné de quoi parler avant d’envisager ce texte, puisque mes collègues Jaime et José Miguel ont déjà recueilli leurs inquiétudes à cet égard dans leurs articles «Une lecture différente sur l’invasion des jeux gratuits» et « Précarité numérique et problèmes d’espace » respectivement. La quantité de jeux que nous accumulons est peu plausible, qu’ils soient donnés par les développeurs, par Steam, par Epic, par Humble Bundle, soit à partir des bundles eux-mêmes ou des offres, à prix réduit ou dans un pack, petit à petit nous accumulons et accumulons sans prendre conscience de toute la bibliothèque que nous avons fini par former. L’autre jour, quand l’événement a commencé, j’ai voulu jeter un œil aux jeux que j’ai toujours voulu attraper, mais pour lesquels je n’ai jamais fini de franchir le pas, parmi lesquels est inclus LISA: La douloureuse, ce qui était assez clair que j’allais finir par acheter. Quelle surprise pour moi quand, après avoir effectué la recherche correspondante, je constate que je l’avais déjà sur ma propriété. Je ne sais pas quand, pourquoi et comment il est arrivé sur mon compte Steam, mais c’est là, éventuellement avec quelques jeux que, de la même manière, j’ai toujours voulu mais que je possède actuellement sans en avoir conscience.

Si à cela nous ajoutons le nouveau flux de services d’abonnement, où le Xbox Game Pass règne avec une solennité absolue, sans adversaire en vue, la situation ne fait qu’empirer. En tant que joueurs, c’est quelque chose à célébrer, car facilement, et surtout économiquement, on parvient à accéder à un bon nombre de jeux, nombreux le premier jour, pour quelques euros par mois. De plus en plus, mais jamais satisfait.

Essayer de ne pas se laisser entraîner par ce maelström de jeux bon marché ou gratuits sur Steam, que nous consommerons (ou pas), plus tard, est difficile, voire impossible, surtout à l’heure actuelle, où les jeunes trouvent difficilement des emplois stables avec eux. pour suivre le rythme implacable de l’industrie. Dans tous les cas, je crois que si nous apprécions un travail, et surtout si nous y avons accès de l’une des manières susmentionnées, nous devrions faire l’effort et montrer à l’équipe de développement qu’ils ont aimé leur travail. Peut-être que dans la situation actuelle, parler de consommation éthique ou d’autres termes est fou et même risible, mais tout comme nous avons souffert de la crise, les travailleurs de l’industrie du jeu vidéo aussi. Si nous sauvons l’initiative itch.io contre l’injustice raciale, où pour seulement 5 € nous obtenons des centaines de jeux, c’est un autre exemple clair, puisque les développeurs ont donné des copies de leurs titres pour une bonne cause, et avec plus de raison, ils devraient recevoir le support. La situation personnelle de chacun est unique, et je ne peux donner de leçons à personne, mais ce sont les petits studios qui souffrent le plus de cette vague de bas prix et de dévaluation, et ceux qui méritent le plus d’attention et de soutien.