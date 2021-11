Sur qui Taylor Swift a-t-elle écrit Enchanted ?

Est-ce que Taylor Swift est enchanté d’Adam Young d’Owl City ?

Taylor Swift pourrait être sur le point de sortir Rouge (version de Taylor) mais les fans sur TikTok sont actuellement obsédés par « Enchanted », une piste d’album de son œuvre d’art de 2010 Parlez maintenant.

‘Enchanted’ est l’une des meilleures chansons de Taylor de Parlez maintenant, et peut-être l’une de ses chansons les meilleures et les plus sous-estimées de toute sa discographie. Le morceau de conte de fées raconte l’histoire de Taylor tombant amoureuse de quelqu’un la première fois qu’elle le rencontre, puis priant pour qu’il ne soit amoureux de personne d’autre.

Grâce à la résurgence de la popularité sur les réseaux sociaux, certaines personnes découvrent à peine sur qui Taylor aurait écrit la chanson. Taylor a déjà parlé des inspirations derrière la piste, et le gars dont on pense qu’il s’agit a même répondu.

LIRE LA SUITE: Taylor Swift et Jonas Brothers semblent taquiner qu’une collaboration est à venir

De qui parle Enchanted de Taylor Swift ? Photo : Taylor Hill/FilmMagic, John Lamparski/WireImage, Big Machine

De qui parle « Enchanted » de Taylor Swift ?

« Enchanted » parlerait d’Adam Young d’Owl City, bien que les deux ne soient jamais sortis ensemble.

Taylor a écrit la chanson sur la base d’une rencontre avec un homme et du béguin qu’elle a eu lors de leur première rencontre. Elle a précédemment déclaré: « J’ai écrit « Enchanted » à propos d’un gars que j’étais enchantée de rencontrer, évidemment. C’était quelqu’un avec qui j’avais parlé plusieurs fois par e-mail, puis j’étais à New York et je suis allé le rencontrer. Je me souviens de tout le chemin du retour à la maison en pensant : ‘J’espère qu’il n’est pas amoureux de quelqu’un.' »

Taylor a également expliqué comment elle avait incorporé le mot « émerveillé » dans les paroles après que le gars « avait envoyé un e-mail [her] et a dit quelque chose comme : ‘Désolé, j’étais si calme. J’ai été émerveillé de vous rencontrer.' »

Dans Parlez maintenantDans le livret de paroles de l’album, Taylor a même mis les lettres ADAM en majuscule, semblant confirmer que la chanson parlait d’un gars nommé Adam.

Taylor Swift a-t-elle écrit Enchanted à propos d’Adam Young d’Owl City ? Photo : adamyoungofficial.tumblr.com

Qu’a dit Adam Young à propos de « Enchanted » de Taylor Swift ?

Adam Young a répondu lui-même à la chanson, après avoir vu l’ADAM dans les notes de l’album et s’est rendu compte qu’il s’agissait peut-être de lui. Il a écrit une lettre à Taylor et l’a partagée sur sa page Tumblr : « Je serai le premier à admettre que je suis un garçon plutôt timide et puisque la musique est la forme de communication la plus éloquente que je puisse trouver, j’ai décidé d’enregistrer quelque chose pour vous. – une sorte de « réponse » à la chanson époustouflante de votre disque actuel. »

Il a ajouté : « C’est ce que je voulais tellement te dire en personne mais que je n’ai jamais pu exprimer tout à fait : tout est beau chez toi. Tu es une fille immensément charmante avec un cœur merveilleux et plus de grâce et d’élégance que je ne saurais décrire. Vous êtes une vraie princesse d’un conte de fées onirique ; une Cendrillon moderne.

« Je suis vraiment désolé qu’il m’ait fallu autant de temps pour répondre, mais j’ai pensé que la Saint-Valentin était le moment idéal pour vous écrire cette note et simplement dire… J’ai été enchanté de vous rencontrer aussi. »

Adam a également enregistré plus tard sa propre version de « Enchanted » et a changé les paroles en « J’ai été enchanté de vous rencontrer aussi », en réponse directe à Taylor.

Malheureusement, malgré les allers-retours avec la chanson, la situation de Taylor et Adam n’a jamais décollé. Quelques années plus tard, en 2015, Adam a révélé que Taylor ne lui avait jamais répondu après avoir sorti sa propre version de la chanson. Il a déclaré: « Je n’ai pas encore eu de réponse, mais c’était amusant et c’était une sorte de morceau AB qui allait ensemble. »

LIRE LA SUITE: Réenregistrements de Taylor Swift : Toutes les théories de date de sortie des albums de Taylor’s Version dans l’ordre

LIRE LA SUITE: Taylor Swift a commencé à laisser tomber des indices sur son album de réenregistrement de 1989

Cliquez sur l’image ci-dessous pour écouter ‘The Power Of Little Mix’ sur Global Player, célébrant les 10 ans de l’un des plus grands groupes de filles de tous les temps, avec des interviews exclusives de Jade, Leigh-Anne et Perrie, ainsi que de leurs plus proches collaboratrices et le cercle intérieur.

Le pouvoir du petit mélange. Image : 45secondes.fr

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂